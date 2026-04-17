MPSC Success Story भावंडांची स्पर्धा परीक्षेत भरारी! पल्लवीची धर्मादाय विभागात, तर पंकजची महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी, सातत्य अन् कठोर मेहनतीचे फळ..

-सुनील शेडगेनागठाणे : सातारा तालुक्यातील नेले येथील जाधव कुटुंबीयांचा आनंद दुहेरी यशामुळे द्विगुणित झाला आहे. त्यात बहिणीने धर्मादाय आयुक्त विभागात निरीक्षक, तर भावाने शासकीय सेवेत महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी घातली आहे..पल्लवी अन् पंकज ही या भावंडांची नावे. शरद जाधव अन् मायाताई या प्राथमिक शिक्षक दांपत्याची ही मुले. पल्लवी, पंकज यांनी सुरुवातीपासून स्पर्धा परीक्षेत यश मिळविण्याचे स्वप्न मनाशी बाळगले होते. पल्लवीचे उच्च माध्यमिक शिक्षण साताऱ्यातील यशवंतराव चव्हाण सायन्स कॉलेजमध्ये झाले. .इस्लामपूरच्या राजारामबापू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून तिने बीटेकचे शिक्षण पूर्ण केले. या आधी सातारा जिल्हा परिषदेत सिव्हिल इंजिनिअर असिस्टंट या पदासाठी अंतिम निवड प्रक्रियेत समान गुणाचे उमेदवार असल्याने वयाच्या निकषानुसार तिची सरकारी नोकरीची संधी हुकली. मात्र, नाउमेद न होता तिने जिद्दीने यश संपादन केले..पंकजचे पदव्युत्तर शिक्षणही यशवंतराव चव्हाण सायन्स कॉलेजमध्येच झाले. त्याने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास अत्यंत नियोजनपूर्वक केला. गतवर्षीच्या 'पीएसआय' परीक्षेत अवघ्या दोन गुणांनी यशाने हुलकावणी दिली..मात्र, अभ्यासातील सातत्य अन् कठोर मेहनत या बळावर त्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन महसूल सहाय्यक या पदावर आपली मोहोर उमटवली. या यशात आई- वडिलांची प्रेरणा, मित्रांचे सहकार्य, नातेवाइकांचे पाठबळ लाभल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. या यशाबद्दल विविध मान्यवरांनी त्यांचे अभिनंदन केले..पल्लवी अन् पंकज यांना आधीच्या परीक्षेत अगदी थोड्या गुणांनी अपयश आले. त्यातूनही नाउमेद न होता त्यांनी आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळेच एकाच वेळी हे यश प्राप्त झाले.- शरद जाधव, नेले