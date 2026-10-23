सातारा

Karad Crime : सोनसळ घाटातील खुनाचा गुन्हा उघकीस! कौटुंबिक वादातून डोक्यात स्टूल घातल्याने मृत्यू; आई-वडील, भावाला अटक

कौटुंबिक वादातून डोक्यात स्टूल घातल्याने धनाजी अदलिंगे याचा मृत्यू झाल्याची घटना सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड तालुक्यातील गोळेश्वर येथे घडली.
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सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड - कौटुंबिक वादातून डोक्यात स्टूल घातल्याने धनाजी सत्यवान अदलिंगे याचा मृत्यू झाल्याची घटना सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड तालुक्यातील गोळेश्वर येथे घडली. मृत्यूनंतर पुरावा लपविण्याच्या उद्देशाने मृतदेह सोनसळ घाटात तो फेकून दिल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी मृताची आई, वडील आणि भाऊ यांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

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