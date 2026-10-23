Karad Crime : सोनसळ घाटातील खुनाचा गुन्हा उघकीस! कौटुंबिक वादातून डोक्यात स्टूल घातल्याने मृत्यू; आई-वडील, भावाला अटक

कऱ्हाड - कौटुंबिक वादातून डोक्यात स्टूल घातल्याने धनाजी सत्यवान अदलिंगे याचा मृत्यू झाल्याची घटना सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड तालुक्यातील गोळेश्वर येथे घडली. मृत्यूनंतर पुरावा लपविण्याच्या उद्देशाने मृतदेह सोनसळ घाटात तो फेकून दिल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी मृताची आई, वडील आणि भाऊ यांना पोलिसांनी अटक केली आहे..त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तिघांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सत्यवान तुकाराम अदलिंगे, सुरेखा सत्यवान अदलिंगे, लक्ष्मण सत्यवान अदलिंगे अशी पोलीस कोठडी मिळालेल्यांची नावे असल्याची माहिती कऱ्हाडच्या पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..कऱ्हाड तालुका पोलीस निरीक्षक शितलकुमार कोल्हाळ, पोलीस उपनिरीक्षक साक्षात्कार पाटील, धनंजय पाटील उपस्थित होते. पोलिस उपाधिक्षक पाटील म्हणाल्या, गोळेश्वर येथे आठवडाभरापूर्वी धनाजी अदलिंगे याचा आई, वडील आणि भावासोबत कौटुंबिक कारणावरून वाद झाला. या वादाचे पर्यवसान मारहाणीत झाले. त्यावेळी धनाजी याच्या डोक्यात स्टूल घालण्यात आले. यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला..त्यानंतर घाबरलेल्या आई, वडील आणि भावाने मृतदेह सोनसळ घाटात नेऊन टाकल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे. चार दिवसांपूर्वी सोनसळ घाटात पोलिसांना बेवारस मृतदेह आढळून आला होता. मृतदेहाच्या परिस्थितीवरून पोलिसांना मृत्यूबाबत संशय निर्माण झाला. त्यानंतर तपास करीत असताना पोलीस अंमलदार संदीप पाटील, अमित पवार यांना गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे तो मृतदेह गोळेश्वर येथील धनाजी अदलिंगे याचा असल्याचे समजले..तपासादरम्यान कौटुंबिक वादाचा धागा समोर आला. पोलिसांनी मृताचे आई, वडील आणि भावाला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, धनाजी हा घरातील सदस्यांना त्रास देत असल्याच्या कारणावरून त्यांच्यात वाद झाल्याची माहिती पुढे आली. या त्रासाला कंटाळून आई, वडील आणि भावाने आपसात संगणमत करून धनाजी याच्या डोक्यात स्टूल घातल्याचे चौकशीत समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी काल गुरुवारी सायंकाळी सत्यवान अदलिंगे, सुरेखा अदलिंगे, लक्ष्मण अदलिंगे यांना अटक करण्यात आली. त्यांना आज न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तिघांना चार दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.