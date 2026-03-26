Malkapur Accident: मलकापुरात भरधाव मोटारीने चार महिलांना चिरडले; एकजण ठार, तिघी गंभीर जखमी, कारची दुचाकीस धडक अन्..

मलकापूर : येथील भाजी मंडईत घुसलेल्या भरधाव मोटारीने चार महिलांना चिरडले. त्यापैकी एका महिलेचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर मोटार कठड्यावर जाऊन अडकली. तेरा वर्षीय मुलीसह दोन महिलांवर येथील कृष्णा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आज सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास ही घटना घडली..उषा बाळू रौंदाळे (वय ४७, रा. मलकापूर) यांचा अपघातात मृत्यू झाला आहे, तर रूपाली मारुती पाटील (वय ३७, रा. काले), दीपाली सचिन हुलवान (वय ३८), ज्ञानदा सचिन हुलवान (वय १३, सध्या मलकापूर, मूळगाव येडेमच्छिंद्र) अशी जखमींची नावे आहेत.ॉ.घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोयना वसाहत येथे भाजी मंडई भरते. आज सायंकाळी साडेसातच्या दरम्यान भरधाव वेगात महामार्गाच्या दिशेने निघालेली मोटारीने (एमएच ५० यु ३००१) एका दुचाकीला धडक देत भाजी विकण्यासाठी बसलेल्या महिलेला चिरडत अन्य दोन महिला व एका १३ वर्षीय मुलीला धडक देऊन रस्त्यालगत असणाऱ्या कठड्यावर जाऊन अडकली. ही मोटार महिला चालवत होती, असे घटनास्थळावरील लोकांनी सांगितले.