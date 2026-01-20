Women Wrestling: वाळव्याच्या सृष्टीला जिजाऊ केसरी किताब; कोरेगावात महिलांच्या कुस्त्या, कऱ्हाडची वेदांतिका उपविजेती!

कोरेगाव : येथील हुतात्मा स्मारकात आयोजित जिजाऊ केसरी महिलांच्या कुस्त्यांच्या मैदानातील खुल्या गटातील प्रथम क्रमांकाच्या कुस्तीत पिराचीवाडी- वाळव्याच्या (कोल्हापूर) सृष्टी भोसलेने कऱ्हाडच्या वेदांतिका पवारवर गुणांनी मात केली. यात प्रथम क्रमांकाच्या रोख ११ हजार रुपये बक्षिसासह जिजाऊ केसरी किताब तथा मानाची गदा पटकावली..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...जिजाऊ जयंतीच्या निमित्ताने जिजाऊ महोत्सव समितीच्या वतीने सातारा जिल्हा कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेने प्रथमच जिजाऊ केसरी महिला कुस्त्यांचे मैदान आयोजित केले होते. आंतरराष्ट्रीय पैलवान भरत जगदाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त कोमल गोळे यांच्या नेतृत्वाखालील झालेल्या या मैदानात २२ ते ६५ किलोपर्यंत दहा वजन गट व एक खुला अशा ११ गटात कुस्त्या झाल्या. साताऱ्यासह पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांतील सुमारे दीडशेवर महिला पैलवान सहभागी झाल्या होत्या..मैदानातील खुली व प्रथम क्रमांकाची कुस्ती सृष्टी भोसले व वेदांतिका पवार यांच्यातील कुस्ती चुरशीने झाली. गुणांच्या जोरावर तृप्ती भोसलेने वेदांतिका पवारवर मात करत अर्चना बर्गे यांनी पुरस्कृत केलेले ११ हजार रुपये रोख बक्षीस, जिजाऊ केसरीची गदा पटकावली, तर उपविजेत्या वेदांतिका पवार हिला सात हजार रुपये, तृतीय हिंदवी घोरपडे (इंदापूर) हिला तीन हजार रुपये रोख बक्षीस, ट्रॉफी प्रदान करण्यात आली. सर्व विजेत्यांना कोरेगाव इनरव्हील क्लब व रमेश उबाळे यांच्या वतीने ट्रॉफी देण्यात आल्या..मैदानात पंच म्हणून राष्ट्रीय पंच राजेंद्र कणसे, जितेंद्र कणसे, अमर कणसे, ओंकार कणसे, सागर काळे (फौजी), अरविंद निकम, अनिकेत काळे, प्रेम किर्दत यांनी काम पाहिले. कुस्त्यांचे समालोचन रोहन केंजळे यांनी केले. मैदानाच्या यशस्वितेसाठी जिजाऊ महोत्सव समिती, कुस्तीप्रेमी, शौकिनांनी परिश्रम घेतले..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.वजन गटनिहाय अनुक्रमे विजेती व उपविजेती पुढीलप्रमाणे२२ किलो : रुचा पाटील (पन्हाळा) व सई कोंडावळे (खामकरवाडी).२५ किलो : आराध्या तांबे (वाखारी) व भाग्यश्री वायदंडे (सासुर्वे).३० किलो (१५ वर्षांखालील) : समृद्धी सावंत व श्रावणी शिंदे.३० किलो (११ वर्षांखालील) : सृष्टी राजीवडे व स्वरा कदम.३५ किलो : शामल चव्हाण (म्हसवड) व वैष्णवी कोळी (इंदापूर).४० किलो : वैष्णवी ढेकळे (वाखरी) व जान्हवी माने (शिरढोण).४५ किलो : अमृता शिंदे ( बारामती) व भारती पाटेकर (बेडग).५० किलो : तनुजा माळी (बेडग) व अनुष्का हास्पे (सोमंथळी).६० किलो : साक्षी पाटील (चाफळ) व साक्षी धुमाळ (मरडे).६५ किलो : ऋतुजा गाडवे (पुणे) व शर्वरी राठोड (सातारा)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.