सातारा

Women Wrestling: वाळव्याच्या सृष्टीला जिजाऊ केसरी किताब; कोरेगावात महिलांच्या कुस्त्या, कऱ्हाडची वेदांतिका उपविजेती!

women wrestlers performance in Koregaon kushti: सृष्टी भोसलेने जिजाऊ केसरी किताब जिंकला; वेदांतिका पवार उपविजेती
Koregaon women’s wrestling tournament.

Koregaon women’s wrestling tournament

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : येथील हुतात्मा स्मारकात आयोजित जिजाऊ केसरी महिलांच्या कुस्त्यांच्या मैदानातील खुल्या गटातील प्रथम क्रमांकाच्या कुस्तीत पिराचीवाडी- वाळव्याच्या (कोल्हापूर) सृष्टी भोसलेने कऱ्हाडच्या वेदांतिका पवारवर गुणांनी मात केली. यात प्रथम क्रमांकाच्या रोख ११ हजार रुपये बक्षिसासह जिजाऊ केसरी किताब तथा मानाची गदा पटकावली.

Loading content, please wait...
Satara
wrestling
Koregaon
district
Woman

Related Stories

No stories found.