Karad News : प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारकडे केली महत्वाची मागणी, म्हणाले...

Karad News : प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारकडे केली महत्वाची मागणी

महाराष्ट्रात काही महिन्यापासून प्रचंड पाऊस पडत आहे. राज्याच्या बुलढाणा, यवतमाळ, नंदुरबार, जालना या दौऱ्यात बिकट परिस्थिती पहायला मिळाली.
कऱ्हाड - महाराष्ट्रात काही महिन्यापासून प्रचंड पाऊस पडत आहे. राज्याच्या बुलढाणा, यवतमाळ, नंदुरबार, जालना या दौऱ्यात बिकट परिस्थिती पहायला मिळाली. नाशिकला मोर्चाद्वारे संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली जाणार आहे.

