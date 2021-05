By

कऱ्हाड (सातारा) : सातारा पालिकेच्या धर्तीवर कऱ्हाड नगरपालिकेने (Karad Municipality) मागीलसह याही वर्षाच्या लॉकडाउनमधील (Lockdown) बंद वाणिज्य मिळकतींची घरपट्टी माफ करावी, असे निवेदन लोकशाही आघाडीने मुख्याधिकारी रमाकांत डाके (Ramakant Dake) यांना दिले. (Statement To Officer Ramakant Dake Of Democratic Aghadi At Karad Satara Marathi News)

आघाडीचे नेते जयंत पाटील, विरोधी गटनेते सौरभ पाटील, नगरसेवकांनी डाकेंची भेट घेऊन त्यावर चर्चा केली. यावेळी त्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील माहिती ः गेल्या वर्षी जवळपास तीन महिने देश पूर्ण लॉकडाउनमध्ये होता. या काळात पालिकेच्या माध्यमातून आरोग्यसेवा दिली जात आहे. पालिकेचे सर्व कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी कऱ्हाडकर नागरिकांच्या सेवेसाठी झटत आहेत. परंतु, कोरोनाच्या प्रसारामुळे नागरिकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.

या संदर्भात शहरातील नागरिकांची संपूर्ण घरपट्टी माफ होण्यासंदर्भात पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये केलेला ठराव शासकीय मंजुरीस पाठवला आहे. सातारा पालिकेने घरपट्टी माफ केली आहे. त्या अनुषंगाने सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून व नगरपरिषद अधिनियमांतील तरतुदींचा अभ्यास करता बंद असलेल्या मिळकतधारकांची घरपट्टी माफ करण्याचे अधिकार हे स्थानिक नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेस आहेत, असे लक्षात येते. निवेदन देताना नगरसेवक मोहसीन आंबेकरी, सुहास पवार, शिवाजी पवार, जयंत बेडेकर, गंगाधर जाधव, पोपटराव साळुंखे, अनिल धोत्रे, रणजित पाटील, पप्पू वाडकर, अमीन शिंदे उपस्थित होते.

