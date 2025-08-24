सातारा

Satara Crime: चोरीस गेलेल्या ट्रॅक्टरचा पाच तासांत छडा; म्हसवड पोलिसांची कारवाई, दिवडमधील संशयित ताब्यात

Tractor Theft Solved in 5 Hours: अनिल विष्णू माने (रा. हिंगणी, ता. माण) यांचा ट्रॅक्टर (एमएच ११ सीडब्ल्यू ३९८५) त्यांच्या राहत्या घराजवळून अज्ञाताने चोरून नेला होता. त्यानंतर अनिल माने यांनी शोध घेतल्यानंतरही ट्रॅक्टर न सापडल्याने त्यांनी म्हसवड पोलिसात तक्रार दाखल केली.
Updated on

म्हसवड: हिंगणी (ता. माण) येथील राहत्या घराजवळून अज्ञात चोरट्याने आठ लाख रुपये किमतीचा ट्रॅक्टर चोरल्याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. त्यानंतर अवघ्या पाच तासांच्या अवधीतच ट्रॅक्टरसह संबंधित संशयितास शोधून काढण्यात पोलिसांना यश आले. याप्रकरणी धनाजी पुनाजी लोखंडे (रा. दिवड, ता. माण) या संशयितास ताब्यात घेतले आहे.

