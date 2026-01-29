सातारा

Ajit Pawar: औंधमध्ये रस्ते, चौक सुन्न; कार्यकर्त्यांकडून अजितदादांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा!

Ajit Pawar connection with Aundh workers: औंधच्या विकासासाठी अजितदादांचे अविस्मरणीय योगदान
Ajit Dada’s Memories Resonate as Aundh Mourns

Ajit Dada’s Memories Resonate as Aundh Mourns

सकाळ वृत्तसेवा
औंध : ‘दादा गेले...’ ही बातमी कळताच संपूर्ण औंध जणू थांबून गेलं. क्षणात गावावर शोककळा पसरली. रस्ते ओस पडले, चौक सुन्न झाले, घराघरांत शांत वेदना दाटल्या. डोळ्यांत अश्रू, मनात पोकळी आणि ओठांवर एकच प्रश्न आता आपल्याला कोण आहे? अशा भावना कार्यकर्त्यांमधून उमटल्या.

