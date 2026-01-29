Ajit Pawar: औंधमध्ये रस्ते, चौक सुन्न; कार्यकर्त्यांकडून अजितदादांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा!

औंध : ‘दादा गेले...’ ही बातमी कळताच संपूर्ण औंध जणू थांबून गेलं. क्षणात गावावर शोककळा पसरली. रस्ते ओस पडले, चौक सुन्न झाले, घराघरांत शांत वेदना दाटल्या. डोळ्यांत अश्रू, मनात पोकळी आणि ओठांवर एकच प्रश्न आता आपल्याला कोण आहे? अशा भावना कार्यकर्त्यांमधून उमटल्या..Ajit Pawar: साताऱ्यासाठी दादांचे मोलाचे योगदान.अजित पवार यांनी औंधच्या विकासासाठी खास प्रयत्न केले. औंध शिक्षण मंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणले. भव्य शाळा, आधुनिक कॉलेज, इंग्लिश स्कूल, डिजिटल सुविधा, स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन हे सगळं त्यांच्या दूरदृष्टीचं फलित होतं. श्री भवानी वस्तुसंग्रहालयासाठी दिलेला निधी असो, ऐतिहासिक तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी उचललेली पावलं असोत. औंधच्या परिसरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त कॉलेज उभारायचं, हे त्यांचं स्वप्न होतं, असे कार्यकर्त्यांनी सांगितले..चार जानेवारीला श्री यमाई देवी रथोत्सवानिमित्त अजितदादा औंधमध्ये आले होते. त्या दिवशी त्यांनी औंधसह २१ गावांच्या पाणीप्रश्नासाठी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी अधिकाऱ्यांना थेट फोन करून, या योजनेची चर्चा केली. तुमची चिंता आता माझी जबाबदारी आहे, असे सांगून त्यांनी जनतेला आश्वस्त केले. .त्याच दिवशी श्री यमाई देवीच्या मूर्तीचे षोडशोपचारे पूजनही त्यांच्या हस्ते झाले. तीच भेट शेवटची ठरेल, याची कुणालाच कल्पना नव्हती, अशा भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या. औंध शिक्षण मंडळातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर झाले..Ajit Pawar: प्रीतिसंगम अन् यशवंतरावांची ऊर्जा. अजितदादा आमच्यासाठी फक्त नेते नव्हते, तर पालक आणि आधार होते. औंधच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी त्यांनी स्वप्न पाहिली आणि ती पूर्ण करण्यासाठी आयुष्य झोकून दिलं, असे औंध शिक्षण मंडळाचे ज्येष्ठ विश्वस्त हणमंतराव शिंदे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.