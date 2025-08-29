Satara News: 'कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई; तळबीड पोलिसांचा इशारा; संचलनाद्वारे शांतता, सुरक्षेचा दिला संदेश

वहागाव : गणेशोत्सव, ईद, दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तळबीड पोलिस पूर्णपणे सज्ज झाले आहेत. जिल्हा पोलिस प्रमुख तुषार दोशी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार तळबीड पोलिस ठाण्याचे पोलिस सहाय्यक निरीक्षक किरण भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने हद्दीतील गावांत संचलन केले. या माध्यमातून शांतता आणि सुरक्षेचा संदेश दिला..सण-उत्सवांच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. विशेषतः अफवा पसरवून जातीय दंगली घडवण्याचे प्रयत्न होऊ नयेत, यासाठी पोलिस यंत्रणा सतर्क आहे. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवण्याच्या सक्त सूचनाही आहेत. या आदेशानुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भोसले यांनी सहकाऱ्यांसमवेत ठाण्याच्या हद्दीतील वहागाव, वनवासमाची, घोणशी, तळबीड, बेलवडे हवेली, शिरवडे आणि तासवडे एमआयडीसीसारख्या संवेदनशील गावांत आणि परिसरात प्रभावी संचलन केले..सर्वांनी घ्यावी खबरदारी...गणेश विसर्जन, ईद यासह येणाऱ्या सणांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सर्व पोलिस सजग आहेत. या काळात दंगा किंवा दंगली घडू नयेत, याची खबरदारी सर्वांनी घेतली पाहिजे. कोणी जाणून बुजून कायदा हाती घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याच्यावर कडक कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भोसले यांनी स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.