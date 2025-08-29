सातारा

Satara News: 'कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई; तळबीड पोलिसांचा इशारा; संचलनाद्वारे शांतता, सुरक्षेचा दिला संदेश

Strict Action Against Lawbreakers: सण-उत्सवांच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. विशेषतः अफवा पसरवून जातीय दंगली घडवण्याचे प्रयत्न होऊ नयेत, यासाठी पोलिस यंत्रणा सतर्क आहे.
वहागाव : गणेशोत्सव, ईद, दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तळबीड पोलिस पूर्णपणे सज्ज झाले आहेत. जिल्हा पोलिस प्रमुख तुषार दोशी यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार तळबीड पोलिस ठाण्याचे पोलिस सहाय्यक निरीक्षक किरण भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने हद्दीतील गावांत संचलन केले. या माध्यमातून शांतता आणि सुरक्षेचा संदेश दिला.

