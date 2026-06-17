Sugar Factory Loss: वाऱ्यानं गोदामाचे पत्रे उडाले, शिवनेरी शुगर्स कारखान्याची 74 लाख किलो साखर भिजली; कोट्यवधींचा फटका

रहिमतपूर: जयपूर (ता. कोरेगाव) येथील शिवनेरी शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या साखर कारखान्याला मागील आठवड्यात झालेल्या वादळी पावसाचा मोठा फटका बसला. वादळी वाऱ्यामुळे साखर साठवणूक गोदामाचे छत उडाल्याने सुमारे ७४ हजार क्विंटल साखर भिजून खराब झाली असून, प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ७ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.डिसेंबर २०२५ मध्ये शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत स्टोअर गोडाऊनमधील पाच कोटी रुपयांचे साहित्य जळून खाक झाले होते. अवघ्या सात महिन्यांतच पुन्हा मोठे नुकसान झाले आहे. जयपूर परिसरात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस झाला. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कारखान्याच्या साखर गोदामावरील संरक्षक शेड आणि छत उडून गेले. .परिणामी पावसाचे पाणी थेट गोदामात शिरले आणि साठवलेली साखर भिजली. छताचे नुकसान आणि साखरेचे झालेले नुकसान लक्षात घेता मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अंतिम नुकसान पंचनामे आणि तांत्रिक तपासणीनंतर निश्चित होणार आहे. दरम्यान, कारखाना प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगत अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, असे आवाहन केले आहे, .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तसेच आगामी ऊस गाळप हंगामावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याची माहिती गोदाम लिपिक नीलेश पवार यांनी दिली. नुकसानग्रस्त साखरेची प्रतवारी, साठवणूक व पुढील प्रक्रिया तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसू नये, यासाठी गोदाम संरचनेची पाहणी करून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.