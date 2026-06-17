सातारा

Sugar Factory Loss: वाऱ्यानं गोदामाचे पत्रे उडाले, शिवनेरी शुगर्स कारखान्याची 74 लाख किलो साखर भिजली; कोट्यवधींचा फटका

Warehouse damage causes huge losses in sugar industry: वादळी पावसामुळे गोदामाचे छत उडून ७४ हजार क्विंटल साखर भिजली; सुमारे ७.५ कोटींचे प्राथमिक नुकसान, तरीही ऊस गाळप हंगाम अबाधित राहणार
Crores Lost as Heavy Winds Rip Off Shed Sheets, Sugar Stock Damaged by Rain

Crores Lost as Heavy Winds Rip Off Shed Sheets, Sugar Stock Damaged by Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रहिमतपूर: जयपूर (ता. कोरेगाव) येथील शिवनेरी शुगर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या साखर कारखान्याला मागील आठवड्यात झालेल्या वादळी पावसाचा मोठा फटका बसला. वादळी वाऱ्यामुळे साखर साठवणूक गोदामाचे छत उडाल्याने सुमारे ७४ हजार क्विंटल साखर भिजून खराब झाली असून, प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ७ कोटी ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

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