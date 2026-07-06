सातारा

Satara News: साेसाट्याच्या वाऱ्याचा तडाखा! कारी गावातील जिल्हा परिषद शाळा कोसळली; पत्रे उडून वर्गखोल्यांत पाणी..

Heavy rain and strong winds damage school: मुसळधार पाऊस, वादळी वाऱ्यामुळे इमारत जमीनदोस्त; सुदैवाने विद्यार्थी-शिक्षक सुरक्षित, ग्रामस्थांनी परिसर केला सुरक्षित
Heavy Rain and Strong Winds Wreak Havoc on Kari Zilla Parishad School

Heavy Rain and Strong Winds Wreak Havoc on Kari Zilla Parishad School

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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परळी : परळी खोऱ्यात रविवारी मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसासह सुटलेल्या वादळी वाऱ्याने कारी गावातील जिल्हा परिषद शाळेचे मोठे नुकसान झाले. वाऱ्याच्या प्रचंड वेगामुळे शाळेच्या इमारतीवरील पत्रे उडून गेल्याने पावसाचे पाणी थेट वर्गखोल्यांमध्ये शिरले. परिणामी शाळेतील महत्त्वाची कागदपत्रे, शैक्षणिक साहित्य, फर्निचर आणि अन्य शालेय साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

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