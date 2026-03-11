-रमेश धायगुडे शेतात ऊस, मका, कांदे, गहू, ज्वारी, बाजरी, हरबरा, लसूण आदी पारंपरिक पिकांबरोबर सामाजिक गरज लक्षात घेऊन समाजाचे आरोग्य निरोगी व सुदृढ व्हावे, त्यातून आपल्याही कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागावा, यासाठी लोणंद येथील शेतकरी कन्या विद्या गोकूळ क्षीरसागर या आपल्या शेतीत नवनवीन प्रयोग राबवून आधुनिक शेती करत आहेत. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...या कृतीतून त्यांनी महिला व शेतकऱ्यांपुढे एक वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. बेलाच्या मळ्यातील रहिवासी आणि दहावीपर्यंतचे जेमतेम शिक्षण घेतलेल्या विद्या गोकूळ क्षीरसागर या पती गोकूळ महादेव क्षीरसागर यांच्या खांद्याला खांदा लावून आपल्या पाच एकर बागायती शेतीत अहोरात्र कष्ट घेत आहेत. अन्य शेतकऱ्यांनी राबवलेल्या नवनवीन प्रकल्पांना अधूनमधून भेटी देऊन भ्रमंती करणे आणि त्यातून नवनवीन माहिती घेऊन आपल्याही शेतात तसे प्रयोग करणे हा या दांपत्याचा छंद..आजवर त्यांनी आपल्या शेतात कमी अधिक क्षेत्रावर लाल भेंडी, लाल कोबी, ब्रोकोली, लाल मका, काकडीसारखी दिसणारी झुकिनी, तसेच फ्लॉवरसारखी दिसणारी ब्रोकोली आदी पिकांच्या लागवडी करून नवीन प्रयोग केले आहेत. त्यातून त्यांना चांगले उत्पन्नही मिळाले आहे. बारामती येथील कृषक कृषी प्रदर्शनाच्या भेटी दरम्यान त्यांना तेथे लाल भेंडी, लाल कोबी, लाल मका, आदींची माहिती मिळाली. त्यानुसार त्यांनी सुरुवातीला दोन गुंठ्यांत लाल भेंडीचे, तर दहा गुंठ्यांत लाल कोबीचे पीक घेतले. अडीच ते तीन रुपयाला एक रोप याप्रमाणे रोपे खरेदी करून योग्य मशागत व खते टाकून आपल्याकडील भेंडी व कोबीच्या लागवडीप्रमाणेच लागवड केली..प्रोटीन, रक्तवाढ, कॅल्शिअम वाढीसाठी लाल भेंडी व लाल कोबी फायदेशीर आहे. या पिकांना परदेशात व मोठ्या शहरात अधिक मागणी आहे. या पिकांना किड लागत नाही. एकही फवारणी करावी लागली नाही. त्यामुळे उत्पदन खर्चही कमी होतो. काकडीसारखी पांढरी, लाल, पिवळी दिसणारी झुकिनी वेल भाजी, तसेच ब्रोकोली पिकांचाही प्रयोग केला. ब्रोकोलीला हॉटेलसाठी अधिक मागणी आहे. भावही चांगला मिळतो. ब्रोकोलीत इतर भाज्यांपेक्षा प्रोटिन अधिक आहे. शक्तिवर्धक आहे. कच्ची व शिजवूनही खल्ली जाते. लाल मकाही शक्तिवर्धक असल्याने त्यालाही अधिक मागणी आहे..सध्या दहा गुंठ्यांत लाल मका केली आहे. गांडूळ खत प्रकल्पही उभारला आहे. मरिआईचीवाडी येथील जगदंबा बचत गटात सक्रिय आहे. शेतीतील या प्रयत्नांबद्दल सातारा येथे सारंग पाटील यांच्या हस्ते कृषी लक्ष्मी पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. मुलगा यश क्षीरसागर याने घरीच तयार केलेल्या भुईमुगाच्या शेंगा फोडणी यंत्राला दिल्ली येथे डॉ. ए. पी. अब्दुल कलाम यांच्या नावाच्या विशेष पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. पती एका कंपनीत हेल्थ कोच म्हणूनही कार्यरत असल्याचे विद्या क्षीरसागर यांनी सांगतानाच त्यांनी याचा सार्थ अभिमान असल्याचेही सांगितले. सामाजिक जाणिवेतून समाजाचे आरोग्य सुदृढ व्हावे, यासाठी प्रयत्न करताना आपल्याही कुटुंबाची प्रगती साधली जावी, याचा विचार करून शेतकऱ्यांनी शेती केली पाहिजे..Solapur News: एप्रिलमध्ये राज्यात मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम; दुबार, बोगस नावे वगळणार, आयोगाच्या आदेशाची प्रतीक्षा!.शेतीत नवनवीन प्रयोग केले पाहिजेत. मात्र विश्वासाची बाजारपेठ मिळाली नाही, तर खर्चही निघत नाही. बाजारपेठेत व्यापारी दलालांकडून फसवणूक होत असल्यास आपला माल आपण स्वतः विक्री करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, तरच शेतकऱ्यांना शेती परवडेल.- विद्या क्षीरसागर, शेतकरी कन्या, लोणंद (ता. खंडाळा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.