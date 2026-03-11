सातारा

farmer Success Story: ‘ब्रोकोली, झुकिनी’च्‍या लागवड विद्येतून प्रगती; विद्या क्षीरसागर यांचे अभिनव प्रयाेगांतून यश, कुटुंबाला आर्थिक हातभार!

Woman Farmer Finds Success in Broccoli and Zucchini Cultivation

सकाळ वृत्तसेवा
-रमेश धायगुडे

शेतात ऊस, मका, कांदे, गहू, ज्वारी, बाजरी, हरबरा, लसूण आदी पारंपरिक पिकांबरोबर सामाजिक गरज लक्षात घेऊन समाजाचे आरोग्य निरोगी व सुदृढ व्हावे, त्यातून आपल्याही कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागावा, यासाठी लोणंद येथील शेतकरी कन्या विद्या गोकूळ क्षीरसागर या आपल्या शेतीत नवनवीन प्रयोग राबवून आधुनिक शेती करत आहेत.

