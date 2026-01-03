-स्वप्नील शिंदेछत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन म्हटले, की साहित्यिकांची भाषणे, चर्चासत्रे आणि ग्रंथदिंडी डोळ्यासमोर येते; पण या सोहळ्याचा असा एक पडद्यामागचा नायक आहे, ज्याच्यासाठी हे संमेलन केवळ वार्षिक उत्सव नसून ती गेली ४७ वर्षे अखंड सुरू असलेली एक ‘साहित्यवारी’ आहे. ग्रंथाली प्रकाशन संस्थेचे कार्यकारी विश्वस्त सुदेश हिंगलासपूरकर यांनी साताऱ्याच्या ९९ व्या साहित्य संमेलनात सहभागी होऊन आपल्या ४७ संमेलनांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. .मूळचे नागपूर येथील हिंगलासपूरकर कुटुंबीय रोजगारासाठी मुंबईत स्थायिक झाले. वडिलांची कापड गिरणीची नोकरी गेल्याने सुदेश यांना बारावीतच शिक्षण सोडावे लागले. त्यांनी १९७५ मध्ये प्रकाशन संस्थेत शिपायाची नोकरी स्वीकारली. सुरुवातीला पुस्तकांचे गठ्ठे बांधण्यापासून राज्यभरातील संमेलने, प्रदर्शनामध्ये सहभागी होऊन पुस्तकांची विक्री करण्यापर्यंतची सर्व कामे ते करत आहेत. १९७९ मध्ये चंद्रपूरला झालेल्या ५३ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ते पहिल्यांदा सहभागी झाले..८० च्या दशकात सुरू झालेला त्यांचा हा प्रवास आज साताऱ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. या दरम्यानच्या ४७ संमेलनांचा, मराठी साहित्याचा असा चार दशकांचा इतिहास त्यांनी जवळून पाहिला आहे. पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज, शांता शेळके यांच्यापासून ते आजच्या पिढीतील अतुल देऊळगावकर, मनोज बोरगावकर आदी लेखकांपर्यंत सर्वांच्या साहित्याला वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. .त्यांनी महाराष्ट्रात १०० हून अधिक ग्रंथयात्रा काढल्या आहेत. त्यांनी विविध पुस्तकांचे संपादन व निर्मिती केली, तसेच देशभरात आणि भारताबाहेरील लेखकांची शेकडो पुस्तके प्रकाशित केली. अमेरिकेतील १७, ऑस्ट्रेलियातील तीन, युरोपमधील एका संमेलनात सहभागी झाले आहेत. आजच्या डिजिटल युगात, जिथे वाचन संस्कृती कमी होत असल्याची ओरड होते, तिथे ६५ वयाचे हिंगलासपूरकर यांचा उत्साह आजही एखाद्या तरुणाला लाजवेल असा आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...शब्दांचा वारकरीसाहित्य चळवळीला प्रत्यक्ष जमिनीवर राहून खतपाणी घालण्याचे काम हिंगलासपूरकर यांनी केले. ‘‘संमेलनाचे स्वरूप काळानुसार बदलले, मंडप हायटेक झाले, विषय बदलले; पण वाचकांच्या डोळ्यातील पुस्तकांविषयीची ओढ आजही तशीच आहे,’’ असे हिंगलासपूरकर सांगतात. साताऱ्याच्या संमेलनातही त्यांच्या स्टॉलवर वाचकांची झालेली गर्दी त्यांच्या कामाची पावती देते. जसा विठ्ठलाचा वारकरी दरवर्षी न चुकता पंढरपूरला जातो, तसा हा ‘शब्दांचा वारकरी’ गेल्या ४७ वर्षांपासून साहित्याची सेवा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.