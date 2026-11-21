कऱ्हाड - ऊसदराच्या लढ्यात मिळालेला विजय हा केवळ एका संघटनेचा विजय नसून शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा, संघर्षाचा आणि स्वाभिमानाचा विजय आहे. कोल्हापुर पॅटर्नप्रमाणे शेतकऱ्यांना ५०० कोटींचा फायदा होणार आहे. ज्या साखऱ कारखान्यांनी कोल्हापुर पॅटर्नप्रमाणे ऊसदर जाहीर केलेला नाही त्या कारखान्यांनी येत्या आठ दिवसात तो जाहीर करावा. अन्यथा त्यांच्याविरोधात पु्न्हा आंदोलन सुरु करावे लागेल असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिला..सातारा जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य ऊसदर मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली उभारण्यात आलेल्या संघर्षाला ऐतिहासिक यश मिळाल्यानंतर श्री. शेट्टी तालुक्यात आले होते. या यशाबद्दल त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या संघर्षशील नेतृत्वाचा सन्मान करण्यासाठी या स्वागत सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते..त्यांचे आज शहरासह तालुक्यातील वाठार, वारुंजी फाटा, गोटे, तासवडे टोलनाका, उंब्रज आणि इंदोली आदी ठिकाणी त्यांचा सत्कार करण्यात आला. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष दादासाहेब यादव, कऱ्हाड उत्तरचे तालुकाध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे, दक्षिणचे अध्यक्ष बापूसाहेब साळुंखे, रामचंद्र साळुंखे, विक्रम कदम, संतोष ढाणे, वसंतराव पाटिल, हरिभाऊ पाटिल, संतोष पाटिल, अजीज मुजावर, मानसिंग यादव यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..श्री. शेट्टी म्हणाले, ज्या कारखान्यांनी ३९०० पेक्षा कमी दर जाहीर केला आहे त्यांनी आठ दिवसात ऊसदर जाहीर करावा. अन्यथा त्यांच्या ऊसाची वाहतुक आम्ही कोणत्याही क्षणी रोखु. जिल्ह्यातील ऊस दराचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्र्यांच्या साक्षीने झालेला आहे. त्यामुळे तो सर्व कारखान्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्यांनी दर जाहीर केलेला नाही त्यांनी आठ दिवसात आपला निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा आम्हाला आमचा निर्णय जाहीर करावा लागेल..कोल्हापुर पॅटर्ननुसार आत्ता ३९०० रुपये, कारखाना बंद होताना १०० रुपये आणि पुढील वर्षीचा हंगाम सुरु होताना २०० रुपये देणे बंधनकारक आहे. एक एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात कारखान्यांची साखऱ साडेचार हजार रुपयांवर विकली जात आहे. पाच हजारांनी साखर विकली गेल्यास वरच्या ५०० रुपयांतील पुन्हा ७० टक्के पैसे शेतकऱ्यांचे असणार आहेत. त्यामुळे वरील सर्व पैसे हे शेतकऱ्यांना द्यावेच लागतील..कोल्हापुरचा शेतकरी जसा निर्णय होईपर्यंत ठाम राहिला तसेच सातारा, सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ऊसतोडी न घेता थांबायला पाहिजे होते. पुढच्या वर्षी ही चुक शेतकऱ्यांनी करु नये. सप्टेंबरपासुनच तयारी करुन जोपर्यत ऊसदर निश्चित होत नाही तोपर्यंत गावात ऊसाची तोड घ्यायची नाही हा निर्णय करा. पुढील वर्षी ऊसाचे क्षेत्र कमी असल्यााने आणि साखरेचे दर वाढत चालले असल्याने पुढील वर्षी मी तुम्हाला पाच हजार रुपये दर मिळवुन देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.