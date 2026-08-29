सातारा

Sugar Rate : साखर महागली; पण ऊसदर घसरला

गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून साखरेचे घाऊक व किरकोळ दर सतत वाढत आहेत.
sugar and sugarcane rate

sugar and sugarcane rate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मलकापूर - गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून साखरेचे घाऊक व किरकोळ दर सतत वाढत आहेत. चार दिवसांपूर्वी साखर ५०० रुपयांनी महाग, तर काल एक हजार रुपयांनी महाग झाली. गेल्या दीड वर्षात साखरेचे दर ४५ रुपयांपुढे राहून आज ७० रुपये वर गेली. अशा परिस्थितीत उसाचे दर का पडले आहेत? साखरेचे दर वाढले उसाचे दर का पडले असा सवाल शेती मित्र अशोकराव थोरात यांनी पत्रकाद्वारे केला.

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Ashokrao Thorat
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