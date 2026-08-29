Sugar Rate : साखर महागली; पण ऊसदर घसरला

मलकापूर - गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून साखरेचे घाऊक व किरकोळ दर सतत वाढत आहेत. चार दिवसांपूर्वी साखर ५०० रुपयांनी महाग, तर काल एक हजार रुपयांनी महाग झाली. गेल्या दीड वर्षात साखरेचे दर ४५ रुपयांपुढे राहून आज ७० रुपये वर गेली. अशा परिस्थितीत उसाचे दर का पडले आहेत? साखरेचे दर वाढले उसाचे दर का पडले असा सवाल शेती मित्र अशोकराव थोरात यांनी पत्रकाद्वारे केला..पत्रकात म्हटले आहे की, ऊस हा कल्पवृक्ष आहे. उसापासून इथेलॉन्, स्पिरिट, देशी- विदेशी दारू, वीज असे अनेक उपपदार्थ तयार होतात व त्याचेही दर वाढत चालले आहेत; पण गेल्या तीन ते चार वर्षांत सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाला वाढीव दर दिला नाही. साखरेचे दर वाढायला लागल्याबरोबर १० लाख मॅट्रिक टन साखर आयात करण्याची घोषणा केंद्रातील भाजप सरकारने केली; पण ती फसवी आहे..सहकारी व खासगी साखर कारखाने वाढलेल्या बाजारभावाप्रमाणे साखर विकत आहेत ती सर्व साखर गेल्या हंगामातील आहे. म्हणजे त्याचा उत्पादनाचा खर्च कमी आहे व साखर कारखान्यांना या साखर विक्रीवर अधिक फायदा मिळणार आहे. या फायद्यातील काही भाग ऊसकरी शेतकऱ्यांना गेल्या हंगामात पुरवलेला उसावर देणार आहात काय?.प्रत्येक कारखान्याने गेल्या हंगामातील किती टन साखर आज घडीला तुमच्या गोदामात शिल्लक आहे याची माहिती द्यावी. गेल्या वर्षभरात दर महिन्याला साखर काय दराने व किती विकली याची माहिती ऊसकरी शेतकरी व सभासदांना द्यावी. अजूनही साखर पुढील हंगामापर्यंत साखर कारखाने जादा भावानेच विकणार आहेत. याचा अर्थ साखर कारखान्यांचे चेअरमन व संचालक मंडळ मालामाल होणार व ऊसकरी शेतकरी उपाशी राहणार..दर वाढवून मागावास्तविक पाहता शेतकरी व सभासदांनी संघटित होऊन साखरेचे दर वाढवल्यापासून उसाचा दर वाढवून मागितला पाहिजे. येणाऱ्या दसरा दिवाळीपूर्वी गतहंगामात पुरवलेल्या एफआरपी पेक्षा ७०० ते ९०० जादा दर दिला पाहिजे. असा दर देणे सहज शक्य आहे. ज्या चेअरमन संचालकांना वाटते दर देता येणार नाही, त्यांनी शेतकऱ्यांशी समक्ष चर्चा करावी आणि साखरेचे वाढीव पैसे कोठे जातात? हे सांगावे, असेही पत्रकात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.