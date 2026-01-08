Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!

-हेमंत पवार कऱ्हाड: एकेकाळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकसंध असताना शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी राज्यभर गाजलेली आंदोलने झाली. ऊसदर, वीज, पाणी, कर्जमाफी यांसारख्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरलेली ही चळवळ शेतकऱ्यांचा बुलंद आवाज बनली. मात्र, काळाच्या ओघात संघटनेचे तीन गट झाले आणि त्याचा परिणाम आंदोलनाच्या धारेलाही बसला. मतभेद, आरोप-प्रत्यारोप, हेवेदावे यामुळे चळवळीत दुरावा निर्माण झाला. मात्र, आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी, रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत व बळीराजा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील हे तिघे एकत्र आले. एकमेकांना पाहून त्या मंतरलेल्या दिवसाच्या आठवणींना उजाळा मिळाला. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .ऊस आंदोलनादरम्यान शेतकरी संघटनेच्या या तिन्ही नेत्यांवर अनेक गुन्हे दाखल झाले, त्यातील एका गुन्ह्याच्या खटल्यातील न्यायालयातील सुनावणीसाठी सातारा न्यायालयात हजर राहण्यासाठी रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत निघाले होते. या प्रवासादरम्यान त्यांनी संघटनेचे सचिन नलवडे यांना फोन करून पंजाबराव पाटील का येत नाहीत? अशी विचारणा केली. त्यावर पाटील आजारी असल्याचे नलावडे यांनी सांगितले. त्यामुळे खोत क्षणाचाही विलंब न करता कऱ्हाडजवळील पाचवड फाट्यावरून थेट पंजाबराव पाटील यांचे गाव असलेल्या टाळगावला गेले..पंजाबराव पाटील यांच्या घरी पोहोचताच त्यांच्या प्रकृतीची अवस्था पाहून सदाभाऊ खोत आणि सचिन नलवडे यांना भावना आवरता आल्या नाहीत. आंदोलनाच्या काळात खांद्याला खांदा लावून लढलेले दिवस डोळ्यांसमोर उभे राहिले. पाटील यांनाही अश्रू अनावर झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून आजारी असलेले पाटील घरातच असले तरी त्यांच्या डोळ्यांतील आत्मविश्वास आजही तसाच ठाम होता..या भावनिक क्षणानंतर खोत व नलवडे यांनी पाटील यांना गाडीत बसवून सातारा न्यायालयात आणले. तेथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी उपस्थित होते. पाटील यांची प्रकृती पाहून शेट्टीही गहिवरले. न्यायालयाच्या आवारातच आंदोलनाच्या काळातील एक जुने छायाचित्र पंजाबराव पाटील यांनी सदाभाऊ खोत यांना भेट म्हणून दिले. संघर्ष, त्याग आणि एकजुटीची साक्ष देणारे ते छायाचित्र उपस्थितांसाठी अत्यंत भावुक क्षण ठरले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.स्वाभिमानी शेतकरी संघटना फुटल्यानंतर अनेक कार्यकर्ते आणि शेतकरी व्यथित झाले होते. संघटनेतील अंतर्गत संघर्षामुळे चळवळीला फटका बसला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयुष्य झोकून देणारे हे तीन नेते न्यायालयात एकत्र दिसल्याने अनेकांच्या मनातील दुरावा कमी झाला. मार्ग वेगळे असले तरी ध्येय एकच आहे, ही जाणीव या भेटीतून पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली. न्यायालयाच्या आवारातील एकत्र आलेले नेते उभे हा क्षण केवळ एका केसेपुरता मर्यादित नव्हता, तर ते स्वाभिमानी आंदोलनाच्या आत्म्याची आठवण करून देणारे होते. जिथे मतभेदांपेक्षा शेतकऱ्यांचे हित मोठे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.