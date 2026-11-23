कऱ्हाड : साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला, की जिल्हाभरातून अपघातांत वाढ होते. मागील काही दिवसांत त्या अपघातात वाढ झाली आहे. मलकापूरचा अपघात त्यात अत्यंत गंभीर आहे. ओव्हरलोड उसाची ट्रॉलीच उलटल्याने एक महिलेचा जीव गेला. तरीही त्याकडे अपेक्षीत गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे नियमांची पायमल्ली अन् यंत्रणाही ढिम्म अशी स्थिती दरवर्षी पाहायला मिळत आहे. अपघातांची कारणे वर्षानुवर्षे तीच आहेत, तरीही अपघात टाळण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न होत नाहीत. रिफ्लेक्टर, वाहतुकीच्या नियमाभोवती फिरणाऱ्या आरटीओ, पोलिसांना उसाची ओव्हरलोड वाहने का दिसत नाहीत? मागील वर्षभरात २०० हून अधिक अपघात झाले आहेत. त्यात कारखान्यांच्या हंगामाच्या काळात झालेल्या अपघातांची संख्याही लक्षणीय असली तरी त्याचा स्वतंत्रपणे अभ्यास झालेला नाही. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.अपघातांची प्रमुख कारणेरात्रीच्यावेळी रस्त्याकडेला ऊस ट्रॉली उभी करणे. रिफ्लेक्टरशिवाय वाहने चालवणे. एकाच हेडलाईटवर ट्रॅक्टर चालवणे. वर्दळीच्या भागातून बेशिस्तपणे वाहतूक करणे. चढ- उतारांवर बेदरकारपणे वाहने चालवणे. वाहनांना जुन्या व जीर्ण टायर्सचा वापर करणे..असा आहेत उपायओव्हरलोड अन् बेदरकार वाहनचालकांवर सक्तीची कारवाई करणे. साखर कारखान्यांनी प्राधान्याने ऊस वाहतुकीवर उपाययोजना करणे. उसाच्या ट्रॉलीसह सर्व त्याची वाहतुकीच्या वाहनांवर रिफ्लेक्टर सक्ती करणे. काही वाहतूक गावापुरतीच मर्यादित ठेवणे. अपघातांच्या कारणांबाबत वाहनचालकांचे प्रबोधन करणे. भरलेल्या ट्रॉली आणि बैलगाड्यांना कापडी रिफ्लेक्टर अनिवार्य करणे..जबाबदारी झटकणे धोक्याचेबैलगाडीतून सरासरी दोन टन, ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉलींतून १७ टनाची तर अन्य वाहनातून सहा टनाची ऊस वाहतुकीची अपेक्षित क्षमता आहे. प्रत्यक्षात त्यापेक्षा कित्येक टन अधिक ऊस वाहून नेला जातो. ती रोखण्याची पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागासह साखर कारखान्यांची तितकीच जबाबदारी आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...कऱ्हाड शहरातील मुख्य रस्त्यांवर उसाची वाहतूक कमी आहे. तरीही शहरातून ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना नियमांचे पालन करण्याची सक्ती केली आहे. किमान २० पेक्षाही जास्त ट्रॅक्टरवर रिफ्लेक्टर नसल्याची कारवाई आत्तापर्यंत झाली आहे. कारखान्यांनाही नियम पाळण्यासंदर्भात लेखी कळविण्यात आले आहे. - संदीप साळुंखे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.