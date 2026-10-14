सातारा

Sugarcane Rate Agitation : ऊसदराचे आंदोलन होणार तीव्र; राजू शेट्टी उद्या येणार कृष्णा कारखान्यावर

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा घेतला निर्णय.
sugarcane rate agitation

sugarcane rate agitation

sakal

हेमंत पवार
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कऱ्हाड - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्यावर पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखून सुरू असलेल्या आंदोलनाची दिशा बदलत आता साखर कारखाने बंद करण्याची रणनीती संघटनेने आखली आहे.

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