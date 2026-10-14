Sugarcane Rate Agitation : ऊसदराचे आंदोलन होणार तीव्र; राजू शेट्टी उद्या येणार कृष्णा कारखान्यावर

कऱ्हाड - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोलनाक्यावर पुणे-बंगळूर महामार्ग रोखून सुरू असलेल्या आंदोलनाची दिशा बदलत आता साखर कारखाने बंद करण्याची रणनीती संघटनेने आखली आहे..त्यानुसार उद्यापासून (गुरुवार) कारखाने बंद करण्याच्या आंदोलनाची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून राजू शेट्टी उद्या (गुरुवार) रेठरे बुद्रुक (ता. कऱ्हाड) येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यावर आंदोलनासाठी येणार आहेत.साखरेचा किमान विक्रीभाव वाढवावा, इथेनॉलच्या दरात वाढ करावी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी पुणे-बंगळूर महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी, तसेच कर्नाटकातील हत्तरकी टोलनाक्यावर शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून मागण्यांबाबत अद्याप सकारात्मक निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी वाढत आहे..महामार्ग रोखून धरण्याच्या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा स्वाभिमानीने दिला आहे. त्यानुसार आता साखर कारखान्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. ऊसदर, साखरेचा विक्रीभाव आणि इथेनॉलच्या दराचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याच्या भूमिकेमुळे आगामी काळात आंदोलनाची व्याप्ती वाढण्याची चिन्हे आहेत..‘यशवंतरावां’च्या समाधिस्थळी साकडे?रेठरे बुद्रुक येथील कृष्णा कारखान्यावर आंदोलन केल्यानंतर राजू शेट्टी हे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी जाऊन अभिवादन करण्याची शक्यता आहे. राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सुबुद्धी मिळावी, यासाठी ते समाधिस्थळी साकडे घालण्याची शक्यता आहे..पोलिस अधीक्षकांकडून पाहणीस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनानेही जोरदार तयारी केली आहे. पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी आज शेट्टींच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृष्णा कारखाना परिसर, ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण समाधिस्थळाची पाहणी केली. यावेळी पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे, तालुका पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ यांना बंदोबस्तासंदर्भात आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.