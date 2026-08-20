MPSC Success Story: अंधार छेदत शिक्षणाधिकारीपदी झेप! अंधत्वावर मात करत पत्नीच्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगवर अभ्यास, राज्यात प्रथम; सुजित शिंदेंची प्रेरणादायी कहाणी..

-सुनील शेडगेनागठाणे : नियतीने निर्माण केलेला अंधत्वाचा अंधार अन् भोवतालीही असलेला परिस्थितीचा अंधार यातून प्रकाशवाट शोधणाऱ्या सुजित शिंदे यांनी शिक्षणाधिकारीपदाला गवसणी घातली आहे. त्यांच्या या विलक्षण जिद्दीची यशोगाथा थक्क करणारी आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.श्री. शिंदे हे सातारा तालुक्यातील लिंब गावचे. शहरालगत असलेल्या वनवासवाडी येथे त्यांचे वास्तव्य असते. सातारा पंचायत समितीत गेले वर्षभर त्यांनी परिविक्षाधीन गटशिक्षणाधिकारी म्हणून सेवा बजाविली. त्यानंतर नुकतेच ते सोलापुरात शिक्षणाधिकारी (योजना) पदावर रुजू झाले आहेत. पूर्णत: अंध असलेले सुजित हे अण्णासाहेब कल्याणी विद्यालयाचे विद्यार्थी. .बालपणीच अंधत्व आल्यानंतर निराश न होता त्यांनी सदैव ध्येयाची प्रकाशवाट शोधली. सत्यशोध अंधसहयोग संस्थेने त्यांच्या मनात जिद्द पेरली. हेमा सोनी, भूषण देशमुख, तसेच मित्रपरिवाराची त्यांना कायम साथ लाभली. उल्लेखनीय म्हणजे स्पर्धा परीक्षेतील अंध प्रवर्गातून त्यांनी राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे..प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेल्या नेट, सेट या आव्हानात्मक परीक्षाही ते उत्तीर्ण आहेत. या आधी रेल्वेत नऊ वर्षे अन् युनियन बँकेत सहाय्यक व्यवस्थापक म्हणून सात वर्षे त्यांनी नोकरी केली आहे. आपली स्वप्ने आपणच ठरवायची असतात. ती सत्यात उतरविण्यासाठी आपणच धडपडायचे असते. ही धडपड जेव्हा ध्येयात रूपांतरित होते, तेव्हा तो आनंद काही औरच असतो. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.कुटुंबीयांचे पाठबळसुजित शिंदे यांना कुटुंबीयांचे मोलाचे पाठबळ लाभले आहे. त्यांचे वडील रमाकांत हे ट्रकचालक. आई रेखा या गृहिणी. त्यांच्या पत्नी अश्विनी या त्यांच्या कायमच सावली बनून राहिल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षा देत असताना त्या स्वतः तास न् तास पुस्तकांचे वाचत करत. त्याचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग करत. मग हेच रेकॉर्डिंग ऐकून सुजित यांनी स्पर्धा परीक्षेचे आव्हान यशस्वी पार केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.