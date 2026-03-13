Sunetra Pawar: यशवंत विचारांनीच कायम वाटचाल करणार: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कऱ्हाडला बाळासाहेब पाटील यांना काय म्हणाल्या?

कऱ्हाड: ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण नेहमीच (कै.) अजित पवार यांचे प्रेरणास्रोत राहिले आहेत. त्यामुळे आम्हीही त्यांच्याच विचारांवर वाटचाल करत असून, (कै.) चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी अभिवादन करण्यासाठी आल्याचे सांगून यशवंत विचारांवरच पुढील वाटचाल करणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली..Satara Crime: साताऱ्यातील निवासी शाळेत २४ मुलांवर अत्याचार; केअरटेकरच्या प्रतापाने राज्यात खळबळ, मुले घाबरली अन् काय घडलं!.ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त समाधिस्थळी अभिवादन करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी (कै.) अजित पवार यांची आवर्जून आठवण काढून काही काळ गहिवरल्याचेही पाहायला मिळाले.उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या, ‘‘ज्येष्ठ नेते चव्हाण नेहमीच राज्यातील सर्वांचे श्रद्धास्थान आहेत. त्यांच्या विचारावर वाटचाल करण्याची परंपरा राज्याला असून, तो विचारांचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. येथे आल्यानंतर अजित पवार यांच्या आठवणीने मन गहिवरले आहे. अजितदादा नेहमीच यशवंतराव चव्हाण यांच्या विचारावर चालणारे व्यक्तिमत्त्व होते. राज्याचा विचार करताना त्यांनी चव्हाणसाहेबांच्या विचारांनीच वाटचाल केली. तोच वसा आणि वारसा पुढे चालू ठेवला आहे.’’.या वेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमवेत माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, राष्ट्रवादी आयटी सेलचे सारंग पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते राजेश पाटील-वाठारकर, पालिकेचे उपनगराध्यक्ष पोपटराव साळुंखे, यशवंत आघाडीचे गटनेते विजय यादव, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विक्रमबाबा पाटणकर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर, तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्यासह राष्ट्रवादी, भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते..बॉम्बबाबत माहिती नाहीविधानभवनात बॉम्ब आढळल्याच्या चर्चेबाबतच्या पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या, ‘‘तुमच्याकडून माहिती समजली. त्याबाबत काही वेळापूर्वी माहिती घेण्याचा प्रयत्नही केला. मात्र, ती अफवा असल्याचे सांगण्यात आले. अधिक चौकशीत सर्व काही स्पष्ट होईल.’’.दोन्ही आमदारांसह मान्यवरांची उपस्थितीआमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे यांच्यासह माजी आमदार आनंदराव पाटील, मलकापूरचे नगराध्यक्ष तेजस सोनावले, उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, कऱ्हाडचे विरोधी पक्ष नेते विजय वाटेगावकर, नगरसेवक आशुतोष डुबल, शिवाजी पवार, गणेश पवार, सुहास जगताप, किशाेरी शिंदे, माजी नगराध्यक्षा सुषमा लाेखंडे, राेहिणी शिंदे, स्मिता हुलवान, एकनाथ बागडी आदींसह मान्यवरांनी समाधिस्थळी अभिवादन केले..Satara News: नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांच्या याद्यांचे काम ठप्प! सातारा जिल्ह्यातील सोसायट्यांच्या गट सचिवांचे आंदोलन; नेमकं काय कारण?.बाळासाहेब नंतर भेटू...ज्येष्ठ नेते चव्हाण यांना आदरांजली वाहण्यासाठी प्रतिवर्षी आदरणीय पी. डी. पाटील गाैरव प्रतिष्ठानतर्फे येथे शब्द सूरांची आदरांजली कार्यक्रम हाेतो. शहरातील सुमारे १२ हजार विद्यार्थी शब्द सूरांची आदरांजली वाहतात. आजही तो कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी उपक्रमाची माहिती घेतली. गेल्या वर्षी अजित पवार यांनाही या कार्यक्रमास उपस्थित होते. माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याशी गप्पा मारल्या. तेथून त्या पुढे रवाना झाल्या. वाहनात बसल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी माजी मंत्री पाटील यांना हाक मारून बाळासाहेब आपण नंतर भेटून बोलू, असा निरोपही त्यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.