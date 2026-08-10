Karad politics: सुनेत्रा पवारांची ॲड. उंडाळकरांशी खलबते; कऱ्हाडमध्ये पदाधिकाऱ्यांची भेट, जिल्हा बँक निवडणुकीबाबत कमराबंद चर्चा

कऱ्हाड : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या नियोजित कोल्हापूर दौऱ्यावर निघाल्या असता त्यांनी येथे अल्पकाळ भेट दिली. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटीही घेतल्या. ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांच्याशी त्यांनी काही काळ कमराबंद चर्चा केली. त्यात जिल्हा बॅंकेविषयी चर्चा झाल्याचे समजते. यावेळी राजेश पाटील-वाठारकर यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.राष्ट्रवादीच्या स्थानिक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी घेत त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा केली. निवेदनेही स्वीकारली. धावपळीच्या दौऱ्यात त्यांनी येथे दिलेला वेळ महत्त्वाचा ठरला. ॲड. उंडाळकर यांच्याशी झालेल्या कमराबंद चर्चेच्या बैठकीतील गोपनीयतेमुळे जिल्हा बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भूमिका, स्थानिक नेत्यांच्या हालचाली आणि संभाव्य आघाड्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..बैठकीत नेमकी कोणती रणनीती ठरली, कोणत्या मतदारसंघातील समीकरणांवर चर्चा झाली आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची दिशा काय असेल? याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, बैठकीच्या गोपनीयतेमुळे चर्चेला अधिकच रंग आला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राष्ट्रवादीच्या भूमिकेकडे लक्षउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या दौऱ्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर पुढील काही दिवसांत राष्ट्रवादी कोणती भूमिका घेणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांचा कऱ्हाड दौरा जिल्हा बँकेच्या राजकारणातील नव्या समीकरणांची नांदी ठरतो की काय? ते आगामी काळात स्पष्ट होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.