सातारा

Satara News: 'सुनील पाटलांचा कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश'; दहिवडी येथे पार पडला कार्यकर्ता मेळावा

Sunil Patil’s entry reshapes local politics in Satara district: उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बाजार समितीचे माजी उपसभापती सुनील पाटील यांचा दहिवडी येथील जाहीर कार्यक्रमात भाषणातून गौरव करून आगामी काळात सुनील पाटील यांच्या पाठीशी भक्कमपणे ताकद उभी करण्याचे आश्वासन दिले.
In a major political development, Sunil Patil entered the Nationalist Congress Party along with his supporters at Dahivadi worker convention, boosting NCP’s strength in Satara.
In a major political development, Sunil Patil entered the Nationalist Congress Party along with his supporters at Dahivadi worker convention, boosting NCP’s strength in Satara.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : बाजार समितीचे माजी उपसभापती व विजयनगरचे माजी सरपंच सुनील पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
Satara
NCP
Rally
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com