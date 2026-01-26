सातारा

Shivendraraje Bhosale: विकासकामांसाठी भाजपला साथ द्या: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडू नका!

BJP leader appeals voters not to fall for opposition lies: भाजपच्या विकासाच्या वचनबद्धतेसाठी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे आवाहन
BJP Support Essential for Development Works, Says Shivendrasinhraje Bhosale

BJP Support Essential for Development Works, Says Shivendrasinhraje Bhosale

काशीळ : आपल्या मतदारसंघामध्ये शाश्वत विकास भाजपच करू शकेल. त्यासाठी विरोधकांच्या भूलथापांना बळी न पडता साथ द्या. भाजप उमेदवारांच्या विजयासाठी कार्यकर्त्यांनी जोमाने कामाला लागावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

