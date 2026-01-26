Shivendraraje Bhosale: विकासकामांसाठी भाजपला साथ द्या: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; विरोधकांच्या भूलथापांना बळी पडू नका!

काशीळ : आपल्या मतदारसंघामध्ये शाश्वत विकास भाजपच करू शकेल. त्यासाठी विरोधकांच्या भूलथापांना बळी न पडता साथ द्या. भाजप उमेदवारांच्या विजयासाठी कार्यकर्त्यांनी जोमाने कामाला लागावे, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. .Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...वर्णे (ता. सातारा) येथे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वर्णे गटातील भाजपचे अधिकृत उमेदवार वैभव चव्हाण, वर्णे गणाच्या उमेदवार साक्षी माने आणि अपशिंगे गणातील उमेदवार मानसिंग मोरे यांच्या प्रचारानिमित्त आयोजित सभेत ते बोलत होते.\\.मंत्री भोसले म्हणाले, ‘‘केंद्र व राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजना शेतकरी, युवक, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्या प्रभावीपणे तळागाळातील गरजूंपर्यंत पोहोचल्या आहेत.’’.आमदार मनोज घोरपडे यांनी वर्णे गटासह, गण आणि अपशिंगे गणातील विकासकामांचा आढावा दिला. येथील मूलभूत सुविधांना गती देण्यासाठी भाजपच्या उमेदवारांना निवडून देणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले..यावेळी डॉ. अरुणा बर्गे, अजिंक्यतारा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रामभाऊ जगदाळे, राज्य सहकार संघाचे संचालक धनंजय शेडगे कदम, विजयराव काळे, शेडगे बापू, संचालक विजय घोरपडे, माजी संचालक सुरेश माने, सुनील काटे, संजय निकम, अॅड. धनाजी जाधव यांसह अनेक मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.बांधकाममंत्र्यांकडून शब्दवर्णे (आबापुरी) येथील श्री काळभैरवनाथ हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे. तसेच ते ‘ब’ वर्ग देवस्थान आहे. येथील वार्षिक यात्रा मोठ्या स्वरूपात भरते. मात्र, रस्त्याच्या दुतर्फा काळवट बागायती क्षेत्र आहे. त्यामुळे आधीच अरुंद असणारा डांबरी रस्ता ठिकठिकाणी खराब होऊन ऊस वाहतुकीच्या वाहनांसह इतर वाहतुकीसाठी अडचणींचा ठरत आहे. सध्या मी बांधकाममंत्री आहे. म्हणून श्री काळभैरवनाथांच्या साक्षीने तुम्हा सर्वांना शब्द देतो, येत्या काळात अपशिंगेपासून अंगापूरपर्यंत रुंदीकरणासह पूर्ण रस्ता सिमेंट काँक्रिटचा होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.