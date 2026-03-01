Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!

-राजेश पाटीलढेबेवाडी : अनेकदा लग्नानंतर मुलींच्या स्वप्नांना पूर्णविराम मिळतो. मात्र, सासरच्या मंडळींनी माहेरच्याच मायेने प्रोत्साहनाची साथ दिली, तर यशाची क्षितिजे कशी विस्तारतात, याचे उत्तम उदाहरण दिवशी बुद्रुक (ता. पाटण) येथील सायली सुदाम कांबळे-चव्हाण यांनी घालून दिले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून ‘महाराष्ट्र वित्त लेखा विभाग’ सहायक संचालकपदी (श्रेणी-१ राजपत्रित अधिकारी) झेप घेत सायली यांनी आपल्या ध्येयाला गवसणी घातली आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...जिद्द आणि चिकाटीचे फळमूळचे दिवशी बुद्रुक येथील बँक ऑफ इंडियाचे निवृत्त अधिकारी सुदाम कांबळे व युनायटेड इन्शुरन्समधील लता कांबळे यांची सायली ही कन्या. मुंबईतील सोमय्या कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेची पदवी ‘ए प्लस’ श्रेणीत मिळवल्यानंतर वडिलांच्या इच्छेखातर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग निवडला. सुरुवातीला दोन-तीन वेळा अपयश आले, मात्र हार न मानता त्यांनी अभ्यास सुरूच ठेवला. २७ नोव्हेंबर २०२३ ला सौरभ चव्हाण यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. लग्नानंतर जबाबदाऱ्या वाढल्या, तरी कुटुंबाने त्यांच्या अभ्यासात कोणताही खंड पडू दिला नाही..सासरकडून मोलाचे पाठबळसायली यांच्या यशात त्यांचे पती सौरभ, सासू सीमा आणि सासरे निवृत्त शासकीय अधिकारी सुकुमार चव्हाण यांचे मोठे योगदान राहिले. सासरी एकत्र कुटुंब असल्याने अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण मिळाले. विशेषतः एमपीएससीची तयारी केलेले त्यांचे दीर स्वप्नील चव्हाण आणि पुण्याच्या स्टेपअप ॲकॅडमीचे दिलीप खाटेकर यांचे मार्गदर्शन त्यांना मोलाचे ठरले. या सामूहिक प्रयत्नांतूनच सायली यांनी २०२४ च्या परीक्षेत उज्ज्वल यश संपादन केले..शिक्षणाची ओढ कायमकेवळ अधिकारी पदावर थांबून न राहता, सायली यांनी आता ‘एलएलबी’साठी प्रवेश घेतला आहे. आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याचा त्यांनी निर्धार केला आहे. त्यांच्या या यशामुळे तालुक्यासह सासर-माहेरच्या गावांत आनंदाचे वातावरण आहे..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.हा इथपर्यंतचा प्रवास अभ्यासातील सातत्य, योग्य मार्गदर्शन आणि सासर-माहेरच्या खंबीर पाठिंब्यामुळेच यशस्वी झाला. स्पर्धा परीक्षेत अनिश्चितता खूप असते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कायम ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवून आत्मविश्वासाने सामोरे जावे.- सायली कांबळे-चव्हाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.