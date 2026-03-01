सातारा

Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!

Inspirational story of rural girl becoming government officer: सासर-माहेरच्या पाठिंब्याने सायली कांबळे-चव्हाण यांची यशस्वी भरारी
Supported by Family, Driven by Dreams: Sayali Kamble-Chavan Achieves Assistant Director Post

Supported by Family, Driven by Dreams: Sayali Kamble-Chavan Achieves Assistant Director Post

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजेश पाटील

ढेबेवाडी : अनेकदा लग्नानंतर मुलींच्या स्वप्नांना पूर्णविराम मिळतो. मात्र, सासरच्या मंडळींनी माहेरच्याच मायेने प्रोत्साहनाची साथ दिली, तर यशाची क्षितिजे कशी विस्तारतात, याचे उत्तम उदाहरण दिवशी बुद्रुक (ता. पाटण) येथील सायली सुदाम कांबळे-चव्हाण यांनी घालून दिले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून ‘महाराष्ट्र वित्त लेखा विभाग’ सहायक संचालकपदी (श्रेणी-१ राजपत्रित अधिकारी) झेप घेत सायली यांनी आपल्या ध्येयाला गवसणी घातली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
village
competitive exams
district
Government officer
women empowerment
Woman
Success story

Related Stories

No stories found.