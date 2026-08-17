MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा

-सुधीर जाधवसातारा : ग्रामीण भागात शिक्षण घेताना मनाशी बाळगलेले प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न अखेर साकारले. सातत्यपूर्ण अभ्यास, योग्य नियोजन आणि जिद्दीच्या जोरावर सुप्रिया संपत आडके यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत राज्य कर निरीक्षकपदाला गवसणी घातली. त्यांच्या या यशामुळे दुधेबावी परिसराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.सुप्रिया आडके यांच्या यशाची सुरुवात ग्रामीण भागातील शाळेतून झाली. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण बोरकरवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. त्यानंतर त्यांनी तिरकवाडी येथील जय भवानी हायस्कूलमधून माध्यमिक, तर फलटण येथील मुधोजी हायस्कूलमधून उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक वातावरणातून पुढे जात त्यांनी सांगली येथील वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून बी.टेक.ची पदवी संपादन केली. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर केवळ नोकरीपुरते मर्यादित न राहता प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय त्यांनी निश्चित केले..प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी MPSC स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीत सातत्य, अभ्यासाचे नियोजन आणि चिकाटी यांना त्यांनी प्राधान्य दिले. अभ्यासादरम्यान आलेल्या अडचणींवर मात करत त्यांनी ध्येयापासून लक्ष विचलित होऊ दिले नाही. ‘एकदा ध्येय निश्चित केले की त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहायचे,’ या भूमिकेतून त्यांनी परीक्षेची तयारी केली. अखेर त्यांच्या मेहनतीला यश मिळाले आणि राज्य कर निरीक्षकपदी निवड झाल्याने त्यांच्या अनेक दिवसांच्या प्रयत्नांचे सार्थक झाले..जिल्हा परिषद शाळेतून सुरू झालेला सुप्रिया आडके यांचा शैक्षणिक प्रवास अभियांत्रिकीच्या पदवीपर्यंत पोहोचला आणि त्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांची यशोगाथा निश्चितच प्रेरणादायी ठरणारी आहे. ग्रामीण भागातून शिक्षण घेतले म्हणून संधी कमी होत नाहीत; ध्येय, सातत्य आणि मेहनत असेल तर स्पर्धा परीक्षेतही यश मिळवता येते, हे सुप्रिया आडके यांच्या प्रवासातून अधोरेखित होते..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .यश प्रेरणादाय़ी ठरणार राज्य कर निरीक्षक म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर प्रामाणिकपणे आणि सक्षमपणे काम करण्याचा त्यांचा मानस आहे. ग्रामीण भागातून प्रशासकीय सेवेत पोहोचलेल्या सुप्रिया आडके यांच्या यशाची ही वाटचाल अनेक विद्यार्थ्यांना नवे स्वप्न पाहण्याची आणि ते पूर्ण करण्याची प्रेरणा देणारी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.