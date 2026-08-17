सातारा

MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा

Supriya Adke Clears MPSC And Becomes State Tax Inspector: ग्रामीण शाळेतून वालचंद इंजिनिअरिंगपर्यंतचा प्रवास; सातत्यपूर्ण अभ्यास, नियोजन आणि जिद्दीच्या जोरावर सुप्रिया आडके यांची MPSCत राज्य कर निरीक्षकपदी घवघवीत कामगिरी
Supriya Adke MPSC Success Story From Rural School To State Tax Inspector Through Dedication Hard Work And Determination

Supriya Adke MPSC Success Story From Rural School To State Tax Inspector Through Dedication Hard Work And Determination

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सकाळ वृत्तसेवा
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-सुधीर जाधव

सातारा : ग्रामीण भागात शिक्षण घेताना मनाशी बाळगलेले प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न अखेर साकारले. सातत्यपूर्ण अभ्यास, योग्य नियोजन आणि जिद्दीच्या जोरावर सुप्रिया संपत आडके यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत राज्य कर निरीक्षकपदाला गवसणी घातली. त्यांच्या या यशामुळे दुधेबावी परिसराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.

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