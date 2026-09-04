सातारा

Teacher Success Story: सकाळी नोकरी, घरी संसार अन् हातात पुस्तक; सुप्रियांच्या जिद्दीने शिक्षकपदाचे स्वप्न केले साकार, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात!

Satara Woman Overcomes Odds to Become a Teacher: घर, नोकरी आणि अभ्यासाचा ताळमेळ साधत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात; पवित्र पोर्टल निवड चाचणीत जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक मिळवून सुप्रिया ओव्हाळ यांनी शिक्षकपदाचे स्वप्न साकार
Supriya Owhal Overcomes Adversity to Become a Teacher Secures Second Rank in Satara Through Pavitra Portal Selection

Supriya Owhal Overcomes Adversity to Become a Teacher Secures Second Rank in Satara Through Pavitra Portal Selection

esakal

Sudhir Jadhav
Updated on

सातारा : प्रतिकूल परिस्थिती, संसाराची जबाबदारी आणि नोकरीचे आव्हान... या साऱ्यांवर मात करत जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रमाच्या जोरावर प्रतापसिंहनगरमधील सुप्रिया ओव्हाळ यांनी शिक्षक होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे. पवित्र पोर्टल निवड चाचणीत त्यांनी जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक मिळवत आपल्या मेहनतीला यशाची पावती मिळवून दिली.

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