Teacher Success Story: सकाळी नोकरी, घरी संसार अन् हातात पुस्तक; सुप्रियांच्या जिद्दीने शिक्षकपदाचे स्वप्न केले साकार, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात!

सातारा : प्रतिकूल परिस्थिती, संसाराची जबाबदारी आणि नोकरीचे आव्हान... या साऱ्यांवर मात करत जिद्द, चिकाटी आणि अथक परिश्रमाच्या जोरावर प्रतापसिंहनगरमधील सुप्रिया ओव्हाळ यांनी शिक्षक होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे. पवित्र पोर्टल निवड चाचणीत त्यांनी जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक मिळवत आपल्या मेहनतीला यशाची पावती मिळवून दिली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.प्रतापसिंहनगर या मागासवर्गीय वसाहतीत राहणाऱ्या सुप्रिया यांनी परिस्थितीला कधीही आपल्या ध्येयाच्या आड येऊ दिले नाही. घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळतानाच त्यांनी अभ्यासासाठी वेळ काढला. सातारा येथील गोकुळ शाळेत पार्टटाइम नोकरी करत असताना त्यांनी शिक्षकपदासाठी आवश्यक असलेल्या अभ्यासाची तयारी सातत्याने सुरू ठेवली..घर, क्लासेस, अभ्यास आणि नोकरी या सर्वांचा समतोल साधणे सोपे नव्हते. मात्र, शिक्षक होण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून सुप्रिया यांनी प्रत्येक अडचणीवर मात केली. संसाराची जबाबदारी सांभाळत त्यांनी अभ्यासात सातत्य कायम ठेवले. त्यांच्या या प्रवासात पतीसह सासू-सासरे, दीर आणि भावजय यांनी दिलेली साथ आणि विश्वासही मोलाचा ठरला..अखेर त्यांच्या परिश्रमाला यश आले. पवित्र पोर्टल निवड चाचणीत जिल्ह्यात द्वितीय क्रमांक मिळवत त्यांनी शिक्षकपदाचे स्वप्न पूर्ण केले. त्यांच्या या यशामुळे प्रतापसिंहनगर परिसरासह खेड विभागातील महिला आणि विद्यार्थ्यांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.सुप्रिया ओव्हाळ यांच्या यशाचे विविध स्तरांतून कौतुक होत असून, प्रतिकूल परिस्थितीतही ध्येय साध्य करता येते, याचा आदर्श त्यांनी निर्माण केला आहे. विशेषतः शिक्षण क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी त्यांची यशोगाथा प्रेरणादायी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.