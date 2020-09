एकाच वेळी वन विभागातील चार कर्मचारी निलंबित

सातारा : वन विभागातील चार वनपाल व वनरक्षक हे प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्याने या चारही कर्मचाऱ्यांना उपवनसंरक्षक डॉ. भरतसिंह हाडा यांनी निलंबित केले. त्यामध्ये परळीचे वनपाल योगेश पुनाजी गावित, कुसवडेचे वनरक्षक महेश साहेबराव सोनावले, पळसावडेचे वनरक्षक रणजित व्यंकटराव काकडे व ठोसेघरचे वनरक्षक किशोर ज्ञानदेव ढाणे यांचा समावेश आहे. कलेक्‍टरसाहेब, माणसे वाचवा... साता-यात साेमवारी मूकमाेर्चा! या चारही कर्मचाऱ्यांविरोधात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वन क्षेत्रपाल व सहायक वनसंरक्षक यांनी प्राथमिक चौकशी केली होती. त्या चौकशीचा अहवाल डॉ. हाडा यांना पाठविला होता. या अहवालावरून चारही कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. एकाच वेळी चार कर्मचारी निलंबित होण्याची वन विभागातील ही पहिली घटना आहे. Edited By : Siddharth Latkar

