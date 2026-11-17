सातारा : जिद्द, मेहनत आणि देशसेवेची ओढ मनात असेल, तर कोणतेही स्वप्न साकार करता येते, हे मोळ (जि. सातारा) येथील स्वयम मेघा सोमनाथ वाघ यांनी दाखवून दिले आहे. लहानपणापासून भारतीय सैन्य दलात अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या स्वयम यांची लेफ्टनंटपदी निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे मोळ गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, संपूर्ण गावातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...स्वयम यांना लहानपणापासूनच देशसेवेची आवड होती. भारतीय सैन्यात अधिकारी होऊन देशासाठी योगदान देण्याचे ध्येय त्यांनी मनाशी निश्चित केले होते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने मेहनत घेतली. ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा, जिद्द आणि प्रयत्नांच्या जोरावर त्यांनी भारतीय सैन्य दलात अधिकारी होण्याचे स्वप्न साकार केले आहे..स्वयम यांची लेफ्टनंटपदी निवड ही त्यांच्या कुटुंबासाठी आनंदाची आणि अभिमानाची बाब ठरली आहे. गावातील एका तरुणाने भारतीय सैन्यात अधिकारीपदापर्यंत मजल मारल्याने मोळ गावात आनंदाचे वातावरण आहे. त्यांच्या यशाची बातमी समजताच ग्रामस्थ, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि परिसरातील नागरिकांकडून त्यांचे अभिनंदन केले जात आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.स्वयम वाघ यांनी जिद्द आणि ध्येयपूर्तीचा आदर्श ठेवला आहे. मोठे स्वप्न पाहण्याबरोबरच ते पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे त्यांच्या यशातून अधोरेखित झाले आहे. देशसेवेचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी त्यांचा प्रवास निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे. मोळ गावचा सुपुत्र आता भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट म्हणून देशसेवेची जबाबदारी सांभाळणार असल्याने गावकऱ्यांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे. स्वयम यांच्या पुढील वाटचालीसाठी सर्व स्तरांतून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.