Tapola-Ahir Bridge Traffic Closed : तापोळा-आहिर पुलावरून वाहतूक बंद; स्काय गॅलरीच्या बांधकामामुळे नागरिकांच्या प्रवेशावर तात्काळ बंदी, कंपनीचे सरपंचांना थेट पत्र

कास : तापोळा ते अहिर दरम्यान सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कालपासून पुलावरील पदपथ आणि वाहतूक बंद करण्यात येणार (Tapoḷa Ahir bridge sky gallery construction update) आहे. पुलाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून सध्या पुलावरील स्काय गॅलरीचे काम प्रगतिपथावर असल्याने नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी पुलाचा वापर करू नये, अशी सूचना टी ॲण्ड टी इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीने अहिर येथील सरपंचांना पत्राद्वारे केली आहे..कंपनीने सरपंचांना दिलेल्या पत्रात पुलाच्या बांधकामादरम्यान सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे. पुलाचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना नागरिकांकडून पदपथाचा किंवा वाहन वाहतुकीसाठी पुलाचा वापर होत असल्यास बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांमुळे दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे..सध्या पुलावर स्काय गॅलरीचे काम सुरू असून, बांधकाम प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पुलावर नागरिकांना प्रवेश देणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी विविध प्रकारचे धोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे पुलावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना किंवा वाहनचालकांना दुखापत होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे..PM Kisan Scheme for Women Farmers : महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' अटी पूर्ण केल्यास खात्यात जमा होणार वार्षिक 6 हजार रुपये, जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.कंपनीने आपल्या पत्रात पुलाचा वापर केल्यामुळे अपघात किंवा जीवितहानी झाल्यास कंपनीचे व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यामुळे पुलावरील वाहतूक बंद करण्याच्या सूचनेची अंमलबजावणी आणि ग्रामस्थांना त्याबाबत माहिती देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, पुलाचे बांधकाम सुरू असताना स्थानिक नागरिकांची ये-जा, दैनंदिन वाहतूक आणि सुरक्षितता यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कंपनीच्या या सूचनेनंतर ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनाकडून ग्रामस्थांना कोणत्या पर्यायी मार्गाची व्यवस्था किंवा सूचना केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..Ratnagiri Tourist Rush : मुंबई-पुणेकरांची कोकणाला पसंती; 'लाँग वीकेंड'मुळे गणपतीपुळेत 3 दिवसात 65 हजार पर्यटक, कोटीच्या घरात उलाढाल.पुलाचे काम सुरू असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय योग्य आहे. मात्र, हा पूल बंद झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांची दैनंदिन ये-जा आणि वाहनधारकांची मोठी अडचण होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणि संबंधित कंपनीने नागरिकांच्या गैरसोयीचा विचार करून पर्यायी मार्गाची व्यवस्था करावी. पुलाचे काम शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून वाहतूक पूर्ववत करण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे.-आनंद धनावडे, तापोळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.