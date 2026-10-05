सातारा

Tapola-Ahir Bridge Traffic Closed : तापोळा-आहिर पुलावरून वाहतूक बंद; स्काय गॅलरीच्या बांधकामामुळे नागरिकांच्या प्रवेशावर तात्काळ बंदी, कंपनीचे सरपंचांना थेट पत्र

Tapoḷa Ahir bridge traffic closure due to construction : तापोळा-अहिर पुलाचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने आणि स्काय गॅलरीचे काम सुरू असल्याने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव पुलावरील पदपथ व वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला आहे.
why Tapoḷa Ahir bridge is closed for traffic

why Tapoḷa Ahir bridge is closed for traffic

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सकाळ डिजिटल टीम
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कास : तापोळा ते अहिर दरम्यान सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कालपासून पुलावरील पदपथ आणि वाहतूक बंद करण्यात येणार (Tapoḷa Ahir bridge sky gallery construction update) आहे. पुलाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून सध्या पुलावरील स्काय गॅलरीचे काम प्रगतिपथावर असल्याने नागरिकांनी आणि वाहनचालकांनी पुलाचा वापर करू नये, अशी सूचना टी ॲण्ड टी इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीने अहिर येथील सरपंचांना पत्राद्वारे केली आहे.

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