कऱ्हाड: पाटण तालुक्यातील तारळी धरण परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या एक हजार ५०० मेगावॉट क्षमतेच्या तारली पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पा संबंधीची प्रक्रिया अन् वन्यजीवच्या टप्प्यात नियमांनुसार म्हणजे एक टक्का किंवा लागू निकषांप्रमाणे आदानी कंपनीला रक्कम भरावी लागेल, अशी माहिती वन्यजीव सचिव संजय श्री. खंदारे यांनी दिली. वन्यजीवकडे २२७ कोटी रुपये भरण्याच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांवर वन विभागाचे सचिव श्री. खंदारे यांनी स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, तो प्रकल्प स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्या प्रकल्पाची व्याघ्र संवर्धनकडे निकषाप्रमाणे रक्कम भरल्याशिवाय हिरवा कंदील मिळणार नाही. .Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.पाठम तालुक्यातील तारळे येथे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या माध्यमातून साकारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पासाठी पाच हजार ६७५ कोटींचा अंदाजित खर्च आहे. त्यानुसार व्याघ्र संवर्धनकडे २२७ कोटींच्या निधीचा मुद्दा समोर आला होता. त्याबाबत वन्यजीव अभ्यासक रोहन भाटे यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व व्याघ्र संवर्धनकडे तक्रार केली होती. त्यात कंपनीने प्रकल्प ५६ कोटी ७५ लाखांचा दाखवून व्याघ्र संवर्धनकडे भरण्यात येणारी रक्कम टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तक्रारीत केला होता. .त्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने नेमके काय आदेश दिले आहेत. त्यांनी निधीची अट घातली आहे. ती कशी आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र वन सचिव संजय खंदारे यांनी त्याची वस्तूस्थिती समोर आणली आहे. यापूर्वी सर्वेक्षण व तांत्रिक तपासणीसाठी ५६ कोटी ७५ लाखांचा प्रक्लप दाखवल्याचा खुलासा झाला होता. मात्र आवश्यक त्या परवानगीवरून प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेशही झाले होते..त्याबाबत वनमं६ी गणेश नाईक यांच्यासह पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासोबत बैठका झाल्या होत्या. वन सचिव श्री. खंदारे यांनी दिलेल्या माहितीवरून २२७ कोटींच्या निधीचा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. तो नेमका कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या निकषांशी जोडलेला आहे, तेही स्पष्ट झाले. प्रकल्पाच्या पुढील परवानगी, आर्थिक पूर्तता कधी व कशी होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.तारळेचा स्वतंत्र प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सुमारे पाच हजार ६७५ कोटी रुपये आसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पुढील प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रिया संबंधित यंत्रणांना पूर्ण कराव्या लागतील. वन्यजीव टप्प्यातील आर्थिक निकष त्याला लागू होतीलच. त्यात २२७ कोटीच्या ऐवजी प्रकल्प जेव्हा प्रत्यक्ष वन्यजीव विभागाकडे मंजुरीला येईल, त्या टप्प्यावर एक टक्का किंवा लागू असलेल्या निकषांप्रमाणे रक्कम भरावी लागेल.संजय खंदारे, वन सचिव, महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.