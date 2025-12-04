धक्कादायक ! 'शिक्षकाच्या सांगण्यावरून मुलाने १६ तोळे सोन्याचे दागिने चोरले'; चाैकशीत माेठं कारण आले समाेर..

कऱ्हाड : खासगी क्लासमधील शिक्षकाच्या सांगण्यावरून अल्पवयीन मुलाने तब्बल १६ तोळे सोन्याचे दागिने चोरले, तसेच चाेरलेले दागिने शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी संबंधित शिक्षकाकडेच ठेवायला दिल्याचा प्रकार येथे उघडकीस आला. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .याप्रकरणी पोलिसांनी त्या शिक्षकाला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने सोन्याबाबत कबुली दिली. पोलिसांनी कडेगाव येथील त्या व्यक्तीकडे छापा टाकून संबंधित सोने जप्त करून आज मूळ मालकाला परत केले..पोलिसांची माहिती अशी ः विद्यानगर परिसरातील एक अल्पवयीन मुलगा एका खासगी क्लासला जातो. त्या क्लासच्या शिक्षकाने संबंधित मुलाला कमी कष्टात जास्त पैसे मिळू शकतात, असे सांगून त्याला आकर्षित केले. या बोलण्याच्या प्रभावाखाली मुलाने विद्यानगर येथील एका घरातून सोळा तोळे सोने चोरी केले. ते सोने त्या मुलाने शिक्षकाकडे ठेवायला दिले. चोरीचा हा प्रकार संबंधित कुटुंबीयांच्या उशिरा लक्षात आला..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...चोरी झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. संबंधित सोने पोलिसांनी हस्तगत करून आज मूळ मालकाला परत केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.