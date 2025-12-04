सातारा

धक्कादायक ! 'शिक्षकाच्या सांगण्यावरून मुलाने १६ तोळे सोन्याचे दागिने चोरले'; चाैकशीत माेठं कारण आले समाेर..

teacher involvement: शहरातील शांत परिसराला हादरवणारी घटना उघडकीस आली आहे. एका विद्यार्थ्याने स्वतःच्या घरी ठेवलेले तब्बल १६ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने चोरल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. विशेष म्हणजे, मुलाने ही चोरी शिक्षकाच्या सांगण्यावरून केली.
Teacher-linked gold theft case: Student admits stealing 16 tola gold ornaments during police inquiry.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : खासगी क्लासमधील शिक्षकाच्या सांगण्यावरून अल्पवयीन मुलाने तब्बल १६ तोळे सोन्याचे दागिने चोरले, तसेच चाेरलेले दागिने शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी संबंधित शिक्षकाकडेच ठेवायला दिल्याचा प्रकार येथे उघडकीस आला.

