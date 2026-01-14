सातारा

Satara News: ‘दुर्गम’च्या शिक्षकांना कार्यमुक्तीचे आदेश; सातारा जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही, परजिल्ह्यातून आलेल्यांना हजर होण्याच्या सूचना!

Satara Education Department Administrative Action: दुर्गम भागातील शिक्षकांना कार्यमुक्तीचा दिलासा; जिल्हा परिषदेकडून तत्काळ निर्णय
Satara education department administrative action

Satara education department administrative action

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रियेत दुर्गम भागातील काही शिक्षकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. दुर्गम भागात सेवा बजावलेल्या काही शिक्षकांना दिवाळीत बदलीचे आदेश देऊनही कार्यमुक्त केले नसल्याने या प्रकरणाला दै. ‘सकाळ’ने वाचा फोडली. या बातमीची दखल घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलत दुर्गममधील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी परजिल्ह्यातून आलेल्या शिक्षकांना संबंधित ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश देऊन त्या शाळेतील शिक्षकांना कार्यमुक्त केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Satara
teacher
Education Department
district
Zilla Parishad
transferred

Related Stories

No stories found.