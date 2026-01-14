Satara News: ‘दुर्गम’च्या शिक्षकांना कार्यमुक्तीचे आदेश; सातारा जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही, परजिल्ह्यातून आलेल्यांना हजर होण्याच्या सूचना!

सातारा: प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रियेत दुर्गम भागातील काही शिक्षकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. दुर्गम भागात सेवा बजावलेल्या काही शिक्षकांना दिवाळीत बदलीचे आदेश देऊनही कार्यमुक्त केले नसल्याने या प्रकरणाला दै. ‘सकाळ’ने वाचा फोडली. या बातमीची दखल घेऊन जिल्हा परिषद प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलत दुर्गममधील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी परजिल्ह्यातून आलेल्या शिक्षकांना संबंधित ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश देऊन त्या शाळेतील शिक्षकांना कार्यमुक्त केले जात आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.गेल्या काही दिवसांपासून प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आली असताना दुर्गम भागातील संबंधित शिक्षकांच्या शाळा एक शिक्षकी असल्याचे कारण पुढे करून त्यांना सोडले जात नसल्याचे समोर आले होते. बदली शिक्षकांनी पाच ते आठ वर्षांहून अधिक काळ दुर्गम, डोंगराळ भागांत सेवा बजाविली. .नियमानुसार ठराविक कालावधीनंतर बदलीचा हक्क मिळाल्यानंतरही नवीन शाळेत कार्यमुक्त केले नव्हते. या शिक्षकांचा पगारही आदेशात मिळालेल्या शाळांमध्ये निघत होता. याबाबत दै. ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केल्याने दुर्गममधील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आले..शिक्षकांनी मानले ‘सकाळ’चे आभारया बदली प्रक्रियेत नियमानुसार बदली होऊनही तीन महिने कार्यमुक्त केले नव्हते. यामध्ये अनेक शिक्षकांना आठ ते दहा वर्षे दररोज शंभर ते दीडशे किलोमीटरचे अंतर पार करून दुर्गम भागात ये-जा करावे लागत होते. दै. ‘सकाळ’ने या विषयाला वाचा फोडल्यावर त्यांना कार्यमुक्त केले जात असल्याने दुर्गम भागातील शिक्षकांनी दै. ‘सकाळ’चे आभार मानले..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.सीईओंनी घेतली बातमीची दखलदुर्गम भागातील शिक्षकांना तीन महिने उलटूनही कार्यमुक्त न केल्याची बातमी दै. ‘सकाळ’ने सलग दोन दिवस विविध माहितीच्या संकलनातून प्रसिद्ध केली. या बातमीची दखल मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन व शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी यांनी घेऊन दुर्गममधील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी परजिल्ह्यातील शिक्षकांना दुर्गम भागातील शाळा देण्यासाठी झेडपीत सीईओ यांनी स्वत: उपस्थित राहून रात्री दहा वाजेपर्यंत ऑनलाइन बदली प्रक्रिया पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.