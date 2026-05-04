Education Campaign: उन्हाळी सुटीत शिक्षक पोहोचले विद्यार्थ्यांच्या दारी; शाळांची पटसंख्या टिकविण्याचे आव्हान, पालकांशी संवाद!

शिखर शिंगणापूर : प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले असून, विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्या लागल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे अनेक शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटल्याने शाळा बंदची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे ती पटसंख्या कायम ठेवण्यासाठी शिंगणापूर पंचक्रोशी परिसरातील अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शोधात फिरताना दिसत आहेत..गेल्या काही वर्षांत खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढलेला कल, स्थलांतर, घटता जन्मदर आणि शैक्षणिक गुणवत्तेबाबतची धारणा यामुळे जिल्हा परिषद व मराठी माध्यमांच्या शाळांतील पटसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. परिणामी, काही शाळांवर वर्ग बंद होण्याची तसेच शिक्षकांच्या पदांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. .विद्यार्थ्यांची घटती संख्या लक्षात घेता शिक्षकांनी शाळेत बसून वाट पाहण्याऐवजी थेट गावोगावी, वाडी-वस्त्यांमध्ये जाऊन पालकांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. शासकीय शाळांमध्ये उपलब्ध मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, माध्यान्ह भोजन, डिजिटल शिक्षण, क्रीडा साहित्य व गुणवत्तापूर्ण अध्यापन याबाबत माहिती दिली जात आहे, तसेच लहान मुलांना जवळच्या शाळेतच प्रवेश देण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे..व्यवस्थापन समितीचाही सहभागग्रामीण भागातील अनेक पालक आर्थिक अडचणी किंवा वाहतुकीच्या समस्येमुळे मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात. अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचून शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न शिक्षकांकडून केला जात आहे. विशेषतः शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यावर भर दिला जात आहे. काही ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधीही या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. पटसंख्या घटल्यास शाळेचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला शाळेत आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे एका शिक्षकाने सांगितले.