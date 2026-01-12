कऱ्हाड : येथील प्रीतिसंगम घाटावर अल्पवयीन मुलीची छेड काढल्यावरून धार्मिक शिक्षण देणाऱ्यास झालेल्या बेदम मारहाणीने कऱ्हाड शहरात तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. शनिवारी रात्री झालेल्या या घटनेबाबत अल्पवयीन मुलीची छेड काढल्याची फिर्याद तिच्या आईने दिली आहे. त्यावरून पोक्सो कायद्यानुसार कारी शेरखान सिराज नदाफ (वय ३५, रा. बैलबाजार रस्ता, मलकापूर) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे, तर त्यास मारहाण केल्याप्रकरणी दहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.दरम्यान, या घटनेप्रकरणी पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. शनिवारी मध्यरात्रीनंतर आज पहाटेपर्यंत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या प्रकरणामुळे शहरात आजही तणाव असल्याने विविध ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात होता..याबाबत पोलिस व घटनास्थळावरील माहिती अशी, की धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या नदाफ याने येथील प्रीतिसंगमावर एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला. पीडित मुलीने तिच्या आईला ही गोष्ट लक्षात आणून दिली. त्यानुसार मुलीच्या आईने संबंधितास जाब विचारला. त्यावेळी त्याने योग्य उत्तरे न दिल्याने मुलीच्या आईने तेथेच त्याला चप्पलने मारहाण सुरू केली. त्याबाबत पीडित मुलीच्या आईने पोलिसात फिर्याद दिली आहे. .फिर्यादीत म्हटले, की संबंधित कुटुंब घाटावर फिरायला आले होते. एका गाड्यावर मी बिल देत असताना मुलगी घाबरून माझ्याजवळ आली. तिने नदाफकडे बोट करून तो इशारे करून फोन नंबर मागतो आहे, असे मला सांगितले. त्यामुळे त्याला जाब विचारायला गेली. त्यावेळी तो पळून जात होता. नागरिकांनी त्यास पकडल्यानंतर तिने त्यास जाब विचारला. मात्र, त्याला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे त्याला मारहाण केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. हा प्रकार पाहून तेथे जमलेल्या लोकांनीही नदाफला बेदम मारहाण केली. त्याला मारहाण झाल्याची माहिती शहरात वाऱ्यासारखी पसरल्यावर प्रीतिसंगमावर मोठा जमाव जमला. .तो जमाव तेथून पोलिस ठाण्याकडे गेला. घाटावर व पोलिस ठाण्यात जमाव जमल्याने पोलिस उपअधीक्षक पाटील यांनी तो पांगवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बंदोबस्त व फिरत्या गस्तीसाठी पाठवले. पोलिस ठाण्यात जमलेल्या नागरिकांशी पाटील यांनी संवाद साधला. जे घडले आहे, त्यानुसार गुन्हा दाखल होईल, असे आश्वासन देताच मध्यरात्री जमाव पांगला. त्याचवेळी मंगळवार पेठेत जमाव जमला असल्याची माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांसह त्या तेथे पोहोचल्या. जमावाशी संवाद साधत त्यांनी शांततेचे आवाहन केल्यावर जमाव निघून गेला..मारहाणप्रकरणी हरूण तांबोळी (रा. गुरुवार पेठ) यांनी शहर पोलिसात रात्री उशिरा फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार १० जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. विनायक मोहिते, श्रेयस यादव, गणेश बुरशे, रुद्र यादव, संग्राम शिंदे, शुभम पवार, आनंद चव्हाण, बंटी वाघ व त्याचे दोन भाचे (नावे समजू शकली नाहीत) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. नदाफवर येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.मारहाणीवेळी विनायक मोहितेने त्याच्या डोक्यात मारले, तर श्रेयश यादव, गणेश बुरशे, रुद्र यादव, संग्राम शिंदे, शुभम पवार, आनंद चव्हाण, बंटी वाघ व त्यांच्या दोन्ही भाच्यासह अन्य लोकांनी लाकडी दांडके, झारे, स्टीलच्या पाइप व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आहे. त्यात नदाफ जखमी आहे. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.