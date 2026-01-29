निर्णयांची धार अन् मृदू मनाचा नेता

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आणि माझा परिचय तसा जुना. मात्र तो अधिक घट्ट झाला, जेव्हा मी बारामती येथे प्रांत अधिकारी म्हणून कार्यरत होतो. त्या काळात अजित पवार यांना जवळून पाहण्याची, त्यांच्या कामाची पद्धत अनुभवण्याची संधी मिळाली. पुढे पुणे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना आणि राज्य शासनात कृषी, सहकार आणि फलोत्पादन विभागाचा सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळताना, त्यांच्या कार्यशैलीचा प्रत्यक्ष अनुभव वारंवार आला.- शिवाजीराव देशमुख, माजी महासंचालक, ‘व्हीएसआय’.अजित पवार हे केवळ राजकीय नेते नव्हते; ते एक कुशल, संवेदनशील आणि स्पष्ट विचारांचे प्रशासक होते. कामासंदर्भात एखादी फाइल त्यांच्या टेबलवर आली, की तिचा निपटारा २४ तासांत होतो, हा अनुभव अनेक अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. बोलण्यात ते थेट असतं; पण मनाने अत्यंत मृदू आणि आपुलकीचे. अधिकार आणि माणुसकीचा सुंदर समतोल त्यांनी कायम जपला..शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर माझ्यावर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची (व्हीएसआय) जबाबदारी आली. तेव्हाच अजित पवार यांचा विकासाभिमुख दृष्टिकोन पुन्हा एकदा ठळकपणे दिसून आला. ‘व्हीएसआय’च्या उभारणीसाठी सुमारे ६०० एकर जागा, जमीन सुधारणा, इमारतीचे डिझाइन या प्रत्येक बाबीकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असे.मुंबईत कॅबिनेट बैठक असतानाही ‘व्हीएसआय’साठी नागपूर येथील जमीन पाहणीसाठी ते सकाळी विमानाने आले. पाहणी करून अवघ्या दोन तासांत पुन्हा कॅबिनेट बैठकीसाठी रवाना झाले. नायगाव येथील ३०० एकर जमीन विकसित करण्यासाठीही ते स्वतः मैदानात उतरले. कामासाठी वेळ, अंतर किंवा औपचारिकतेचे बंधन त्यांनी कधीही आड येऊ दिले नाही..अजित पवार धडाडीचे होते. निर्णय घेण्यापूर्वी ते अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा करीत. एकदा निर्णय घेतला, की त्यावर ठाम राहत. त्यांच्या समवेत काम करणारे अधिकारी निर्धास्तपणे, आत्मविश्वासाने काम करू शकत. साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यात त्यांचे योगदान अमूल्य राहिले. राज्यातील साखर कारखान्यांना राज्य बँकेच्या माध्यमातून मदत, उसाला किफायतशीर दर, साखरेच्या किमतीतील चढ-उतार या सगळ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर त्यांनी संतुलित भूमिका घेतली. .ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींच्या अपेक्षा आणि उद्योगाच्या वास्तव गरजा यांचा मेळ घालत त्यांनी राज्यातील साखर उद्योगाचे सक्षम प्रतिनिधित्व केले. त्यांच्या अचानक निधनाने मन सुन्न झाले आहे. मात्र त्यांच्या कार्याची आठवण, त्यांच्या निर्णयांची धार आणि माणुसकीची ऊब कायम स्मरणात राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.