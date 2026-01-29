Minister Mkarand Patil: महाराष्ट्राच्या कामाचा माणूस...

दादा म्हणजे कामाचा झपाटा होते... वादळ होते... झंझावात होते... वेळेची कदर करणारे नेते होते...! वीज कडकडावी, अवघा आसमंत प्रकाशमान व्हावा आणि अवघ्या काही क्षणांत पुन्हा काळोख दाटावा, तसे काहीसे दादांच्या जाण्याने झाले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा अजित पवार यांच्या उल्लेखाशिवाय तो पूर्ण होऊ शकणार नाही. धर्मनिरपेक्ष विचारधारेला राजकारणाच्या अंगणात भविष्यात मोठी ताकद देणारा नेता म्हणून उद्याचा त्यांचा वावर दिलासा देणारा ठरला असता; परंतु आता सारे संपले असल्यासारखे वाटते. - मकरंद पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री.निर्णयांची धार अन् मृदू मनाचा नेता.अजची सकाळ माझ्यासाठी काळाचा घाला ठरली. अजितदादा विमान अपघातात गेल्याची बातमी माझे सर्वस्वच हिरावून गेली... वडील लक्ष्मणराव पाटील यांच्या रूपाने मला राजकारणाचा वारसा लाभला असला, तरी पुढील काळात शरद पवार आणि अजित पवार हे माझे राजकारणातील नेते-मार्गदर्शक ठरले. पिढीचा म्हणून अंतराचा भाग असतो. साहजिकच लक्ष्मणराव पाटील आणि पवार साहेबांची जवळीक होती; परंतु त्यावेळी आम्ही मात्र अजितदादांच्या कार्यशैलीकडे आकृष्ट झालो होतो. ज्येष्ठांचा सन्मान राखताना आणि त्यांच्या राजकीय व्यूहरचनेविषयी प्रसंगी शंका असली, तरी शीर्षस्थ नेतृत्वाचा आदर करण्याच्या भूमिकेत आम्ही वावरत आलो..महाराष्ट्राचे राजकारण अनेक स्थित्यंतरातून जात असताना अजितदादांनी पदार्पणाचा काळ वगळला, तर सुरुवातीला पुणे जिल्ह्यानंतर सातारा आणि मग पुढे पश्चिम महाराष्ट्रात लक्ष घालायला सुरुवात केली. साहेबांच्या नंतरच्या पिढीत राजकारणात येणाऱ्यांकडे दादांचे लक्ष होतेच. अर्थात ही पिढी देखील दादांच्या कार्यशैलीकडे आकृष्ट झाली होती. एकाच वेळी दोन पिढ्यांना नेतृत्व देत पवार साहेब आणि दादा कार्यरत होते. माझी या दोन्ही नेत्यांच्या जवळ ऊठ-बस होती. मी दोघांच्या निर्णयाचा समन्वय साधत सातारा जिल्ह्यात काम करत होतो. त्याचे परिणामही चांगले दिसत असल्याने दोघांनाही मी आश्वासक वाटत होतो. पुढे पुणे जिल्ह्यात माझ्या कुटुंबाचे अनेक ठिकाणी नातेसंबंध झाले. ही सर्व नातेसंबंधित मंडळी पवार कुटुंबीयांच्या सोबत सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असल्याने आमचे हे आप्तजन एकत्र आले, तरी त्याला राजकीय मेळ्याचेच रूप यायचे. स्वतः अजित दादांशी माझे जवळचे नातेसंबंध झाले. त्यामुळे राजकारणात नेता म्हणून आणि आप्त म्हणून दादांच्या दुहेरी नात्याचा मला अनुभव, प्रेम आणि लाभ मिळाला..पवार साहेबांच्या राज्य-राष्ट्र पातळीवरील राजकारणाने गती घेतली, तेव्हा साहजिकच स्थानिक पातळीवर शेती करणाऱ्या अजित दादांकडे सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याची परिस्थितीने जबाबदारी टाकली. सावलीत वाढणाऱ्या रोपाची एरव्हीच्या नैसर्गिक पद्धतीने वाढ होत नसल्याचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. राजकारणातही तोच भाग पाहायला मिळतो; परंतु दादा त्याला अपवाद ठरले. कारण पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि छत्रछायेखाली जरी त्यांची सुरुवात झाली असली, तरी काही अंगभूत गुणांनी दादांनी अल्पावधीत स्वतःची ओळख निर्माण केली. साहजिकच साहेब आणि दादा यांची कार्यशैली वेगळी ठरत गेली... तसा साहेबांच्या प्रती आदराचे स्थान कायम राखत कार्यकर्त्यांनी कामासाठी-राजकारणासाठी दादांना आपली पसंती दर्शवण्यास सुरुवात केली. यशवंतराव चव्हाण यांच्या संस्कारात वाढलेल्या पवार साहेबांकडून गुण घेत दादांनीही राजकारण, समाजकारण, शेती, सहकार, शिक्षण आदी क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या संस्थांच्या कारभारात लक्ष घालून अवघ्या बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी पावले उचलायला सुरुवात केली. .कोणाला यात सत्तेचा हव्यास दिसत असला, तरी ज्या ज्या संस्थांना साहेब-दादांनी नेतृत्व दिले, त्या संस्थांचा कारभार पाहता त्यांच्या नेतृत्वाची निकड या संस्थांसाठी किती महत्त्वाची ठरली, हे आपल्याला पटल्याशिवाय राहात नाही. सबंध देशात महाराष्ट्राची आगळी ओळख आहे. छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला सर्वप्रथम स्वातंत्र्याची प्रेरणा देण्यापासून ते पुढे महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊन जाण्याच्या.. त्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेचा आग्रह धरणाऱ्या विचारांचा पाठपुरावा; किंबहुना तोच विचार जीवनाचा दृष्टिकोन ठरवत त्यांनी आपल्या राजकारणाची बैठक पक्की केली. अनेक ठिकाणी चांगल्या चालणाऱ्या संस्थांचे नेतृत्व अकाली अस्तंगत झाल्यानंतर या संस्थांच्या पडत्या तुळईला खांदा देण्यासाठी अजितदादा पुढे आलेले दिसतात. आज त्या संस्था महाराष्ट्रात आदर्श म्हणून उभ्या आहेत. पवार साहेब आणि दादा दोघे समन्वयाने राजकारण करत असताना नंतरच्या काळात मोठे स्थित्यंतर घडले. साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. अजित दादांनी आपला जिल्हा सांभाळत इतरत्र साहेबांना-पक्षाला मदतीचे होईल, अशा रीतीने योगदान देत नेतृत्वाची पुढची दुसरी पिढी प्रबळ केली. साहेबांनी या पिढीला ताकद देत असताना त्यांच्याबरोबर उत्तम समन्वय राखण्याचं काम दादांनी केले. .यात जयंत पाटील, आर. आर. पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, सुनील तटकरे, राजेश टोपे आदी नावे घेता येतील. आज मला आठवण येते ती यशवंतराव चव्हाण साहेबांची..! देशाने इंदिरा गांधींचे नेतृत्व स्वीकारले होते. चव्हाणसाहेब लोकशाहीवादी नेते असल्याने त्यांनी देशाचे लोकमानस ओळखून राजकीय मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात सातारा जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवासस्थानी झाली होती. (वडील लक्ष्मणराव पाटील तत्कालात जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते.) पवार साहेबांचा निर्णय तेव्हा पक्षाचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवण्याचे होते. जिल्ह्याने निर्णय घेतला. यावेळी आम्हालाही पवार साहेबांच्या नेतृत्वाची भुरळ होतीच; परंतु शीर्षस्थ नेतृत्वाचा आदर राखण्यासाठी आम्ही तत्कालात तुलनेने लहान असणाऱ्या आम्ही मनाला मुरड घातली. चव्हाण साहेबांचा निर्णय मान्य करून पुढे काही काळ राजकारण झाले. पुढेही अनेक स्थित्यंतरे झाली. पवार साहेब स्वतः काँग्रेसमध्ये आले. पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन झाली. आज हे आठवण्याचे कारण इतकेच, की यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी तेव्हा स्वतःचा किंवा राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार न करता महाराष्ट्रातील बहुजनांच्या राजकारणाचा ...त्यांनी उभ्या केलेल्या संस्थात्मक-रचनात्मक कामांना हव्या असणाऱ्या राजकीय बळाचा आणि राजाश्रयाचा उदात्त विचार केला होता. तोच विचार अजितदादांनी महायुतीच्या सरकारमध्ये सहभागी होताना केला; परंतु त्यांना समजून न घेता काहींनी त्यांना टीकेचे लक्ष बनवले. अशा उभरत्या नेतृत्वावर आणि बहुजनातील या बलस्थानावर सतत टीका करून त्याचे प्रतिमाभंजन करण्याचा प्रयत्न मोहीम म्हणून काही प्रवृत्ती अव्याहत करीत आल्या. पूर्वी त्यांना अपेक्षित यश मिळत नव्हते. आता मात्र त्यांना यश मिळू लागले आहे. दादा मात्र यामुळे कधीही विचलित न होता स्वतःची कार्यपद्धती पुढे घेऊन जात आले. या कार्यपद्धतीची अनेकांना भुरळ होती. .दादांकडे मानभावीपणा नव्हता. हातात सत्ता असेल तर अपेक्षित कामांना... योजनांना... धोरणात्मक निर्णय घेऊन मार्गी लावता येते. त्याची अंमलबजावणी होते, एवढेच त्यांना माहीत होते. पुराणात- इतिहासात फारसे न रमता भावनिकतेला थारा न देता उज्ज्वल भविष्यासाठी वर्तमानात सावध-व्यवहार्य भूमिका घेत बुद्धिवादी दृष्टिकोनातून राजकारण करणारा नेता म्हणून ते उदयाला आले. म्हणून अत्यंत नाजूक परिस्थितीतही आम्ही दादांबरोबरच राहण्याचा निर्णय घेतला. अनेक विषयातील सखोल माहिती.. त्या विषयाला असणाऱ्या सर्व बाजू लक्षात घेऊन निर्णय घेताना प्रशासनालाही जरबेत ठेवणारा नेता म्हणून बाळासाहेब देसाई यांच्या नंतर तेच मला दिसतात. आज महायुती सरकारमध्ये सत्तेत असतानाही आपला पक्ष वाढवताना ज्या विचारांवर आपल्याला पुढे जायचे आहे, तो विचार जपण्याचा मुत्सद्दीपणाही ते दाखवत आले. फटकळ वाटत असले, तरी त्यांच्या पोटात पाप नसायचे. गुणवत्ता, गती आणि सौंदर्यदृष्टी हे त्यांच्या कामकाजाची वैशिष्ट्ये ठरली. यात कामचुकारपणा करणारे दुखावले, तरी दादांनी कधी त्याची फिकीर केली नाही. .आपल्या संस्कृतीत मोठ्या भावाला दादा म्हणतात. त्या अर्थाने महाराष्ट्रातील आमच्या पिढीचे ते दादा म्हणून काम करत आले. आम्हाला ते प्रेम देत आले. धर्मनिरपेक्ष विचारधारेला राजकारणाच्या अंगणात भविष्यात मोठी ताकद देणारा नेता म्हणून उद्याचा त्यांचा वावर दिलासा देणारा ठरला असता; परंतु आता सारे संपले असल्यासारखे वाटते. सातारा जिल्ह्याशी त्यांचे नाते विलक्षण होते. जिल्ह्यात पालकमंत्री असताना आणि आताही त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण कामांना विशेषत: शाहू स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज अडचणीतील विविध सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था आदींचा आधार ठरण्यात त्यांनी मोठे योगदान दिले. अजितदादांच्या जाण्याने महाराष्ट्राचे... बहुजनांचे... येथे उभ्या राहिलेल्या संस्थात्मक-रचनात्मक कामाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. दादा म्हणजे कामाचा झपाटा होते... वादळ होते.. झंझावात होते ...वेळेची कदर करणारे नेते होते...! वीज कडकडावी ...अवघा आसमंत प्रकाशमान व्हावा आणि अवघ्या काही क्षणांत पुन्हा काळोख दाटावा, तसे काहीसे दादांच्या जाण्याने झाले आहे..Ajit Pawar: गुलाबी रंग अन् १८ जॅकेट.महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा अजित पवार यांच्या उल्लेखाशिवाय तो पूर्ण होऊ शकणार नाही. माझ्या दृष्टीने महाराष्ट्राला न लाभलेला एक कर्तबगार, धडाडीचा मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा माझ्या मनात दीर्घकाळ राहील. राजकारणात, आयुष्यात माणसे येतील-जातील; परंतु हाती घेतलेल्या कामात अवघा जीव ओतणारा, पाना-फुलांनाही जीव लावणारा, पटेल ते बोलणारा... आणि करतो म्हटल्यानंतर करणारा.., कुणी अकारण... सकारण अंगावर आला, तरी त्याला शिंगावर घेणारा झुंजार नेता... महाराष्ट्राच्या कामाचा माणूस हरपल्याची खंत अवघ्या महाराष्ट्राला ...सातारा जिल्ह्याला पिढ्यान् पिढ्या राहील...!दादांना श्रद्धांजली...!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 