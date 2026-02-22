Karad Crime: कऱ्हाडनजीक तीन बांगलादेशी घुसखोरांना अटक; मुढेगावात सहा महिन्यापासून वास्तव्य, बनावट आधारकार्ड अन् बरच काही..

कऱ्हाड: भारत बांगलादेश सीमेवरील मुलकी अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगी शिवाय घुसखोरीच्या मार्गाने भारतात प्रवेश करणाऱ्या चार बांगलादेशी नागरीकांना पकडण्यात आले. मुंढे (ता. कऱ्हाड) काल रात्री उशिरा शहर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या पथकाने कारवाई केली. त्यात एक अल्पवयीन मुलगाही आहे. त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेले आहे. त्याच्याशिवाय अन्य तिघांना अटक झाली आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...त्या तिघांना आश्रय देणाऱ्या घर मालकावरही गुन्हा नोंदवला आहे. करण बापू कांबळे (वय २९, सध्या रा. मुंढे, मूळ रा. किवळ, ता. कऱ्हाड) असे घरमालकाचे नाव आहे. बिलाल सलाल उद्दीन मोल्ला, आयेशा अदिल शेख, नसरिन अब्दुलसालाय मोल्ला (सर्वजण रा. बांगलादेश) अशी अटक बांगलादेसी नागकिरांची नावे आहेत. तिघांनाही दोन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, भारतात बांगलादेशी नागरिकांच्या वास्तव्यावरून मोठा गदारोळ आहे. त्याच अनुषंगाने पोलीस उपाधीक्षक राजश्री पाटील, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांना गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली. त्यानुसार त्यांनी डीबीच्या पथकाला कारवाईच्या सुचना दिल्या. मुंढे येथे बांगलादेशी नागरिक वास्तव्यास आहेत, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश मिळताच शहर गुन्हे प्रकटीकरण फौजदार निखील मगदूम यांनी मुंढे गाठले. श्री. मगदूम व त्यांच्यासोबत हवालदार सतीश पाटील, संदिप कुंभार, अनिल स्वामी, दिग्वीजय सांडगे, मुकेश मोरे, मोहसिन मोमीन, सोनाली पिसाळ यांना कारवाईत सहभाग घेतला. पथकाने मुंढे येथे सह्याद्री रेसिडेन्सी इमारतीजवळ विचारपूस केली. त्यावेळी त्यांना मिहीत मिळाली. त्यांनी बिलाल मोल्लाकडे विचारपूस केली, त्याने त्याच्यासोबत आणखी तिघेजण आहेत. असे सांगत ते सर्वजण सहा महिन्यापासून वास्तव्यास असल्याचे स्पष्ट केले..पोलिसांनी त्या परिसरात तपासही करून त्याची खात्री केली. त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली त्यावेळी त्यांनी मुंबई येथे बनावट पत्त्याचे आधारकार्ड तयार करून घेतल्याची कबूली दिली. त्यांनी कोणत्याही वैध कागदपत्राशिवाय भारत बांगलादेश सीमेवरील मुलकी अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय आल्याचे सांगितले. ते सारेजण घुसखोरीच्या मार्गाने भारतात प्रवेश केल्याचेही स्षष्ट झाले. त्यानंतर ते मुंढेत सह्याद्रि रेसीडेन्सी येथील चौथ्या मजल्यावर राहत होते. त्यातील तिघा बांगलोदशी नागरिकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. एका अल्पवयीन मुलागाही ताब्यात आहे. बांगलादेशी नागरिकांना वास्तव्य देणाऱ्या मुंढे येथील करण बापू कांबळेवर शहर पोलिसात गुन्हा नोंद झाला आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...पोलिसांसमोर आव्हानपोलिसांनी अटक कलेल्या बांगलादेशी तिन्ही नागरीकांनी मुंबई येथे बनावट आधारकार्य तयार करून घेतले होते. त्यांच्या आधारावर ते मुंढे गावापर्यंत पोचले आहेत, असे पोलिसांच्या तपासात स्पष्ट झाले. मात्र त्यांना अदिकृत कोणतीही परवानगी नव्हती. त्यामुळे तिन्ही बांगलादेशी कऱ्हाडपर्यंत कसे आले, त्यामगे नक्की कोणती साखली आहे. मुबंईत बनावट आधार कार्ड त्यांनी कोणाकडून करून घेतले. या सगळ्याचा तपास करण्याचे आव्हान शहर पोलिसांसमोर आहे. त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र काम करावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.