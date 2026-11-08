Phaltan News: काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना! आई-वडिलांसोबत झोपलेल्या तीन महिन्यांच्या चिमुकलीचा श्वानाच्या हल्ल्यात मृत्यू, नेमकं काय घडलं..

फलटण : आई- वडिलांच्या कुशीत सुरक्षित झोपलेल्या अवघ्या तीन महिन्यांच्या चिमुकलीचा श्वानांच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची काळीज पिळवटून टाकणारी घटना फलटणच्या महात्मा फुले चौकात आज सकाळी उघडकीस आली. आई- वडिलांसह झोपलेल्या बालिकेवर कुत्र्याने हल्ला करून चावा घेतल्याने तिला गंभीर दुखापत झाली. या जखमांमधून झालेल्या अतिरक्तस्रावामुळे तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.फलटण शहर पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री ते शनिवारी पहाटे साडेचारच्या दरम्यान महात्मा फुले चौकातील संजीवनी आईस्क्रीम कुल्फी या गाळ्यासमोर ही घटना घडली. मयूर मुन्ना शिंदे (वय २२, रा. वाठार निंबाळकर फाटा, ता. फलटण) हे पत्नी आणि मुलांसह गाळ्यासमोर झोपले होते. त्याचवेळी झोपेत असलेल्या त्यांच्या अवघ्या तीन महिन्यांच्या मुलीवर श्वानाने हल्ला केला. श्वानाच्या चाव्यामुळे बालिकेला गंभीर जखमा झाल्या. त्यातून अतिरक्तस्राव होऊन तिचा मृत्यू झाला..या घटनेची फिर्याद बालिकेचे वडील मयूर शिंदे यांनी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. त्यानुसार अकस्मात मृत्यू क्रमांक ७३/२०२६ अन्वये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १९४ प्रमाणे नोंद करण्यात आली आहे. बालिकेच्या मृत्यूमागे अन्य कोणतेही कारण नसल्याचे, तसेच कोणावरही संशय किंवा तक्रार नसल्याचे वडिलांनी पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादेत नमूद केले आहे..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.भटक्या श्वानांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरगजबजलेल्या महात्मा फुले चौक परिसरात घडलेल्या या घटनेने भटक्या श्वानांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ज्या वयात या चिमुकलीला आईच्या कुशीत सुरक्षित बालपण अनुभवायचे होते, त्या वयात तिचा असा दुर्दैवी अंत झाल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही या घटनेने ऐरणीवर आणला असून, भटक्या श्वानांच्या समस्येवर नगरपालिका प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.