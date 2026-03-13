लोणंद : अंघोळीसाठी गेलेल्या तीन पोल्ट्री कामगारांचा धोम- बलकवडी कालव्याचे रस्त्याखालून पाणी जाण्यासाठी काढलेल्या पोटपाटातील सिमेंट पाइपमध्ये अडकून, नाक-ताेंडात पाणी जाऊन बुडून मृत्यू झाला. हिंगणगाव ते आदर्की मार्गावर आज ही घटना घडली..Satara Crime: साताऱ्यातील निवासी शाळेत २४ मुलांवर अत्याचार; केअरटेकरच्या प्रतापाने राज्यात खळबळ, मुले घाबरली अन् काय घडलं!.ज्योतिर्मय भगिरथी नाईक (वय २२, मूळ रा. गिधीबास, बरिया, केंदुझार, ओरिसा), सतिन बिरची नाईक (वय ३५, मूळ रा. उखेपाल, ता. जरक, जि. मयुरभंज, ओरिसा), श्रीराम जगाई हेबरंम (वय २०, मूळ रा. चिकाडी, जि. मयुरभंज, ओरिसा) अशी या मृतांची नावे आहेत. सध्या हे तिघेही हिंगणगाव (ता. फलटण) येथील सुळवस्तीवरच्या प्रिमियम चिकफिड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसाठी काम करत हाेते. आज (ता. १२) दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यातून मिळालेली अधिक माहिती अशी, हिंगणगाव (ता. फलटण) गावच्या हद्दीत खानविलकर फार्म, प्रिमियम चिकफिड प्रा. लि. या कंपनीतील तीन कामगार आज दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास हिंगणगाव ते आदर्की मार्गावरील रस्त्याखालून कालव्याचे पाणी जाण्यासाठी असणाऱ्या पोटपाटात अंघोळीसाठी गेले हाेते. .तेव्हा तेथे टाकलेल्या सिमेंट पाइपमध्ये असलेल्या गाळ व पाण्यामध्ये अडकून त्या तीन कामगारांचा मृत्यू झाला. सुरुवातीला एक कामगार पाण्याच्या दाबामुळे पाइपमध्ये जाऊन अडकला. त्यामुळे त्याचा जीव वाचवण्यासाठी अन्य दाेघांनीही त्या सिमेंट पाइपमधून त्यास बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात तिघांचाही गाळात रुतून आणि नाका- तोंडात पाणी जाऊन बुडून मृत्यू झाला..Sunetra Pawar: यशवंत विचारांनीच कायम वाटचाल करणार: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कऱ्हाडला बाळासाहेब पाटील यांना काय म्हणाल्या? . याबाबत कंपनीतील कामगार श्याम बाळू भगत (वय ३९, सध्या रा. सुळवस्ती, हिंगणगाव, मूळ रा. मु. पो. पुसदा, ता. जि. अमरावती) यांनी याबाबतची फिर्याद लोणंद पोलिस ठाण्यात नोंदवली आहे. लोणंद पोलिसांनी त्यांच्या या फिर्यादीवरून अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. घटनास्थळी लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी भेट दिली असून, पोलिस उपनिरीक्षक श्री. हेगडे अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.