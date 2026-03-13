सातारा

Phaltan News: पाइपमध्‍ये अडकून तिघांचा मृत्‍यू; फलटण तालुक्यातील पाेटपाटातील घटना, तिघेही ओरिसातील पाेल्‍ट्री कामगार, काय घडलं!

Phaltan Potpat Area tragic Accident three workers Dead: पाइपमध्ये अडकून तिघांचा मृत्यू; हिंगणगावच्या पोटपाटातील दुर्दैवी घटना
Three Labourers Die After Getting Stuck in Pipe in Phaltan’s Potpat Area

Three Labourers Die After Getting Stuck in Pipe in Phaltan’s Potpat Area

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणंद : अंघोळीसाठी गेलेल्या तीन पोल्ट्री कामगारांचा धोम- बलकवडी कालव्याचे रस्त्याखालून पाणी जाण्यासाठी काढलेल्या पोटपाटातील सिमेंट पाइपमध्ये अडकून, नाक-ताेंडात पाणी जाऊन बुडून मृत्यू झाला. हिंगणगाव ते आदर्की मार्गावर आज ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Satara
accident
workers
death
Phaltan
district
accident case
pipeline

Related Stories

No stories found.