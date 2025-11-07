Malkapur Accident : 'ट्रकच्या धडकेत तिघे गंभीर जखमी'; मलकापूरनजीक अपघात, दोन महामार्ग कर्मचाऱ्यांचा समावेश

मलकापूर : पंक्चर झाल्याने महामार्गाकडेला उभ्या केलेल्या कंटेनरला पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकने जोरदार धडक दिल्यशाने झालेल्या अपघातात सुरक्षा गार्ड लावण्यासाठी आलेल्या दोन महामार्ग कर्मचाऱ्यांसह ट्रक चालक गंभीर जखमी झाले. पुणे- बंगळूर महामार्गावर येथील एन. पी. मोटर्ससमोर कालरात्री एकच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक काहीकाळ ठप्प झाली होती..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.आविदास कीर्तने (वय २८, रा. कार्वे नाका, कऱ्हाड), जशवंत जाधव (३५, रा. टाकेवस्ती, चचेगाव), वजीर (६१, रा. बंगळूर) अशी गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. घटनास्थळावरील माहितीनुसार, कंटेनर (एमएच २३ एयु २०८०) कोल्हापूरकडून साताऱ्याच्या दिशेला जात होता. टायर पंक्चर झाल्याने येथील एनपी मोटर्सजवळ महामार्गाकडेला उभा केला. .बुधवारी रात्री एकच्या सुमारास पाठीमागून आलेल्या ट्रकच्या (केए ३ एजी ९८६१) चालकाचा ट्रकवरील ताबा सुटून कंटेनरला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. कंटेनरला महामार्ग देखभालचे दोन कर्मचारी सुरक्षा गार्ड लावून कंटेनर समोर उभे होते. त्यावेळी सातारा दिशेकडे निघालेल्या भरधाव ट्रकची कंटेनरला धडक झाल्यामुळे सुरक्षागार्ड लावण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर आला. या अपघातात या दोन कर्मचाऱ्यांसह ट्रक चालक गंभीर जखमी झाले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...धडक इतकी जोरात होती की, कंटेनर दोन मीटर पुढे गेला. तर, ट्रकचालक केबिनमध्येच अडकून पडला. अपघाताची माहिती मिळताच डीपी जैनचे दस्तगीर आगा, संभाजी घुटुगडे, जगन्नाथ थोरात, सुनील कदम, अमृत बाबर, राहुल कदम, विकास कुमार, अशोक कुमार तातडीने अपघातस्थळी दाखल झाले. केबिनमध्ये अडकून पडलेल्या चालकाला बाहेर काढले. दोन जखमी कर्मचाऱ्यासह चालकाला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तातडीने क्रेन बोलवून अपघातग्रस्त वाहने बाजूला काढून वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.