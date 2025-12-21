थरारक घटना! 'रानगव्याच्या हल्ल्यात वनमजूर गंभीर जखमी'; सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील घटना; पाय अन् छाती रक्तबबाळ, सहकाऱ्यांचे धाडस..

कास : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बामणोली वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या मालदेव नियतक्षेत्रात रानगव्याने केलेल्या हल्ल्यात वनमजूर गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. सुभाष तुकाराम गुरव (वय-४५) असे जखमी झालेल्या मजुराचे नाव आहे. गस्त घालत असताना अचानक समोर आलेल्या रानगव्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. ही घटना शनिवार (दि.२०) दुपारी घडली. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...दरम्यान रानगव्याने केलेल्या हल्ल्यात गुरव यांच्या हाताला, पायाला व छातीला गंभीर इजा झाली आहे. वन विभागाने सुरुवातीला त्यांना उपचारासाठी साताऱ्याच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते मात्र त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना कराड येथील कृष्णा रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे..यावेळी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक तुषार चव्हाण, उपसंचालक किरण जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक वनसंरक्षक बाबा हाके, वनपरिक्षेत्र अधिकारी विजय बाठे, वनपाल संदीप पवार, प्रवीण मोरे, वनरक्षक गणेश भोऱ्हडे, आनंद मरागजे यांचे सहकार्य लाभले. वनविभागाकडून वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात वावरताना कर्मचाऱ्यांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..शासकीय मदतीची गरज..वनविभागाचे कर्मचारी वनाचे रक्षण करत असताना प्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालत असतात. कालच्या घटनेवरून नुकतीच याची प्रचिती आली. दरम्यान गव्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या गुरव यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्या घरची परिस्थिती ही अत्यंत हलाखीची आहे. यामुळे शासनाने त्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सहकाऱ्यांचे धाडस..मालदेव नियतक्षेत्रातील ही घटना अत्यंत थरारक आणि अंगावर शहारे आणणारी आहे. रक्तस्त्राव होत असलेल्या जखमी गुरव यांना पहिल्या काही तासांत उपचार मिळणे आवश्यक होते. कोणतीही आधुनिक साधनसामग्री उपलब्ध नसताना, केवळ जिद्दीच्या जोरावर आपल्या सहकाऱ्याला वाचवण्यासाठी वनरक्षक गणेश भोऱ्हडे, आनंद मरागजे यांनी केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.