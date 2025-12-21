सातारा

थरारक घटना! 'रानगव्याच्या हल्ल्यात वनमजूर गंभीर जखमी'; सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील घटना; पाय अन् छाती रक्तबबाळ, सहकाऱ्यांचे धाडस..

Forest worker seriously injured in Attack: रानगव्याच्या हल्ल्यात वनमजूर गंभीर जखमी; सहकाऱ्यांचे धाडस आणि तातडीची मदत
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कास : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बामणोली वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या मालदेव नियतक्षेत्रात रानगव्याने केलेल्या हल्ल्यात वनमजूर गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. सुभाष तुकाराम गुरव (वय-४५) असे जखमी झालेल्या मजुराचे नाव आहे. गस्त घालत असताना अचानक समोर आलेल्या रानगव्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. ही घटना शनिवार (दि.२०) दुपारी घडली.

