Tigress Tara: कसणी परिसरात तारा वाघिणीचा फेरफटका; कॉलर रेडिओद्वारे देखरेख, एसटीसमोरूनच रस्ता ओलांडत हाेती अन्..

ढेबेवाडी: ताडोबातून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात स्थलांतर केलेली तारा वाघीण आज सकाळी कसणी (ता. पाटण) परिसरात फेरफटका मारताना दिसली. कसणी- घोटीलदरम्यान एसटी बससमोरूनच रस्ता ओलांडताना चालक- वाहकांसह प्रवाशांनी तिला पाहिले. गळ्यातील कॉलर रेडिओद्वारे तिच्यावर देखरेख असल्याने वन्यजीव विभागाचे पथकही त्यावेळी तेथेच होते. सातारा- सांगली जिल्ह्याच्या सीमेलगत असलेले कसणी हे गाव सह्याद्री व्याघ्रच्या बफर झोनमध्ये समाविष्ट असून, जवळच चांदोली अभयारण्याचा परिसर आहे. अलीकडेच ताडोबामधून सुरुवातीला चंदा आणि त्यानंतर तारा वाघिणीचे सह्याद्री व्याघ्रमध्ये स्थानांतर करण्यात आले आहे. रात्री मुक्कामी आलेली कऱ्हाड आगाराची म्हाईंगडेवाडी- ढेबेवाडी बस पावणेसातच्या सुमारास घोटील- कसणीदरम्यान आल्यावर चालक संदीप जाधव (महाराज) यांना बाजूच्या गवतातून वाघ रस्त्याच्या दिशेने येताना दिसला. त्यांनी बस जागेवरच थांबवून तिला रस्ता मोकळा करून दिला. यावेळी त्यांनी वाहक बी. आर. वाघ व बसमधील प्रवाशांनाही त्याची कल्पना दिली. काही क्षणातच रस्ता ओलांडून तारा पलीकडील गवतात शिरली व दिसेनाशी झाली. तारावर तिच्या गळ्यातील पट्ट्याला असलेल्या कॉलर रेडिओद्वारे कायम देखरेख असल्याने वन्यजीव विभागाला आज सकाळी ती कसणी परिसरात असल्याची माहिती होतीच, त्यामुळे ती रस्ता ओलांडताना वन्यजीवचे पथकही तेथेच होते.