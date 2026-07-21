Pune Satara Highway: टोल सुरू, पण रस्ता बेहाल! पुणे-सातारा महामार्गावर प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत, गडकरीसाहेब... नको नाराजी, हवी कारवाई

-संजय शिंदेपुणे- सातारा महामार्गावरील खड्डे आणि रखडलेल्या कामांमुळे प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या दुरवस्थेबद्दल केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे- सातारा रस्ता मला शापासारखा मिळाला आहे, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, रखडलेल्या या महामार्गाच्या कामांमुळे अपघात होऊन अनेकांचे जीव गेले. अनेक जण कायमचे जायबंदी झाले. त्याचे काय? महामार्गाच्या कामाच्या विलंबासाठी जबाबदार कोण? कंत्राटदार, संबंधित यंत्रणा यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई होणार, याकडे जनतेचे लक्ष आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.गडकरीसाहेब, केवळ नाराजी व्यक्त करून प्रश्न सुटणार नाही. निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केल्याचे प्रत्यक्ष कृतीतून दिसले पाहिजे. मंत्री गडकरी हे देशातील रस्ते विकासाचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या तोंडातून नाराजी व्यक्त होणे म्हणजे प्रशासकीय, कंत्राटी आणि नियोजनातील त्रुटी किती गंभीर आहेत, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आहे..मंत्री गडकरी यांनी रस्त्याचे काम रखडवणाऱ्या जुन्या कंत्राटदाराला बाजूला करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. नवीन ठेकेदार नेमून १६०० कोटी रुपयांचे सेवा रस्त्यांचे काम मंजूर करण्यात आले असून, उर्वरित दुरुस्तीसाठी आणखी एक हजार कोटी रुपयांच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा असणाऱ्या या महामार्गावरील खड्डे, संथगतीने सुरू असलेली दुरुस्तीची कामे, अपूर्ण उड्डाणपूल आणि वाहतूक कोंडी यामुळे प्रवाशांसह अनेक मान्यवरांना अगदी मंत्र्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. अनेक ठिकाणी उड्डाणपूल, सेवा रस्ते आणि चौपदरीकरणाची कामे अनेक वर्षे सुरू आहेत. काही भागात काम पूर्ण झाले असले तरी जोडरस्ते सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे वाहने सेवा रस्त्यावरून वळवावी लागतात. पावसाळ्यात खड्डे अधिक खोल होतात. .भोर तालुक्यातील वेळू, शिवरे, वरवे, केळवडे, पारगाव (ता. खंडाळा), वाई तालुक्यातील कवठे, सुरूर, अनवडी आदी ठिकाणी रस्त्यावर आणि सेवा रस्त्याच्या पुलाखाली पावसाचे पाणी साठून राहत आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढत आहे. या महामार्गावरून दररोज हजारो विद्यार्थी, रुग्ण, व्यावसायिक आणि नोकरदार प्रवास करतात. वाहतूक कोंडीने आणि खड्ड्यांमुळे त्यांचा वेळ वाया जातो. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.कधीही सुसह्य महामार्ग उपलब्ध झाला नसला, तरी महामार्गाची दुरवस्था कायम असतानाही टोल वसुली मात्र अखंड सुरू असल्याबाबत प्रवाशांतून संताप व्यक्त होतो. त्यामुळे प्रवाशांच्या संयमाची आणखी किती परीक्षा संबंधित यंत्रणा, प्रशासन घेणार? हा खरा प्रश्न आहे. मंत्र्यांनी आता केवळ कारणे सांगण्यापेक्षा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, संबंधित कंत्राटदार आणि देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, हीच जनतेची अपेक्षा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.