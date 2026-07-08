Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीसाठी वारकऱ्यांच्या वाहनांना टोलमाफी: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, प्रवास सुखकर होण्यासाठी यंत्रणा सज्ज

सातारा : आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या व परतणाऱ्या मानाच्या पालख्या, वारकरी, भाविक यांच्या हलक्या व जड वाहनांना टोलमाफी लागू राहणार आहे, तसेच यापूर्वी टोलमाफी नसलेल्या एसटी महामंडळाच्या बसलाही या कालावधीत टोलमाफीचा लाभ मिळणार आहे. वारकऱ्यांचा प्रवास अधिक सुखकर करण्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर वारकऱ्यांचा प्रवास सुरक्षित, सुरळीत आणि सुलभ व्हावा, यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह संबंधित सर्व यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत..शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या निर्णयानुसार ६ ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत पंढरपूरला जाणाऱ्या व परतणाऱ्या मानाच्या पालख्या, वारकरी, भाविक यांच्या हलक्या व जड वाहनांना टोलमाफी लागू राहणार आहे, तसेच यापूर्वी टोलमाफी नसलेल्या एसटी महामंडळाच्या बसलाही या कालावधीत टोलमाफीचा लाभ मिळणार आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.ठळक मुद्देमुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई बंगळूर, पुणे-सोलापूर, पुणे-सातारा-कोल्हापूरसह प्रमुख मार्गांवर रुग्णवाहिका, क्रेन, आपत्कालिन सेवा उपलब्ध होणार.जड वाहनांना तात्पुरती वाहतूक बंदी घालण्याचे आरटीओंना अधिकारवारकऱ्यांना टोलमाफी व पास वितरणाबाबत जागृती होणारवारी मार्गावरील रस्ते, पूल, आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा.अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त ठेवला जाणार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.