Karad News : पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाईंच्या सुपुत्राची पाटणच्या जनतेला भावनिक साद

कऱ्हाड - पाटण तालुक्यातील युवकांचा व माझा संबंध फक्त एका दिवसासाठी नाही तर आगामी काळात येणाऱ्या प्रत्येक क्षणासाठी आहे. पाटण तालुक्यात पालकमंत्री शंभुराज देसाईंच्या माध्यमातुन चेहरा बदलत आहे..निवडणुक जवळ आली देसाई गट कार्यकर्ते शोधत नाही. देसाई घराण्यावर पाटण तालुक्यातील जनतेने प्रेम केले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या २५ वर्षात देसाई घराण्यावर पाटण तालुक्यातील जनतेने असेच प्रेम करुन मला साथ द्यावी, असे भावनिक आवाहन लोकनेते बाळासाहेब देसाई साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई यांनी पाटण तालुक्यातील जनतेला केले..लोकनेते देसाई कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त युवा संवाद मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. पालकमंत्री शंभुराज देसाई, जयराज देसाई, हिंदकेसरी संतोष वेताळ, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील, हणमंतराव चव्हाणांसह मान्यवर उपस्थित होते..यशराज देसाई म्हणाले, कार्यक्रमासाठी जमवलेली गर्दी आणि उत्सुकतेपोटी जमलेली गर्दी यामध्ये फरक असतो. निवडणुकीत आम्ही करेक्ट कार्यक्रम करतो. निवडणूकीत होणारे विजय फक्त राजकारणासाठी नाही तर सर्वसामान्य लोकांसाठी असतो.बाजार समिती ताब्यात घेतल्यानंतर शेतकरी व्यापारी यांचे पैसे सचिव व संचालक यांच्या कडून वसूल केले. पर्यटनाला चांगले दिवस येणार आहेत. रोजगार निर्मिती काय केली अशी टिकाटिपन्नी होत असताना इथली भौगोलिक परिस्थिती पाहिले पाहिजे. छोटे उद्योग, स्वयंरोजगार यावर आम्ही भर देणार आहोत..कृषी उत्पन्न बाजार समितीची भव्य दिव्य इमारत उभारुन धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज बहुउद्देशीय कृषी संकुल उभारणार आहे.