सातारा

Karad News : पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाईंच्या सुपुत्राची पाटणच्या जनतेला भावनिक साद

पाटण तालुक्यातील युवकांचा व माझा संबंध फक्त एका दिवसासाठी नाही, तर आगामी काळात येणाऱ्या प्रत्येक क्षणासाठी.
yashraj desai

yashraj desai

sakal

हेमंत पवार
Updated on

कऱ्हाड - पाटण तालुक्यातील युवकांचा व माझा संबंध फक्त एका दिवसासाठी नाही तर आगामी काळात येणाऱ्या प्रत्येक क्षणासाठी आहे. पाटण तालुक्यात पालकमंत्री शंभुराज देसाईंच्या माध्यमातुन चेहरा बदलत आहे.

Loading content, please wait...
karad
Shambhuraj Desai
Patan
Appeal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com