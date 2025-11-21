Satara Accident: 'ट्रकने ट्रॅक्टरला धडक दिल्याने अमृतवाडीच्या एकाचा मृत्यू'; पुणे- बंगळूर महामार्गावरील घटना, धडकून ट्रक पटली

सातारा : पुणे- बंगळूर महामार्गावर जय मोटर्ससमोर काल रात्री ट्रकने पाठीमागून धडक दिल्याने ऊस वाहतुकीच्या ट्रॅक्टरवरील चालकाचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातानंतर ट्रकवरील ताबा सुटल्याने रस्ता दुभाजकाला धडकून ट्रक पटली झाल्याने चालक जखमी झाला आहे..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...मनोज सुरेश मोरे (वय ३८, रा. अमृतवाडी, ता. वाई) असे मृत ट्रॅक्टर चालकाचे नाव आहे, तर सिमोन राज पी (रा. तमिळनाडू) असे ट्रक चालकाचे नाव आहे. मनोज हा ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने ऊस वाहतूक करण्याचे काम करत होता. अजिंक्यतारा साखर कारखान्यावर ऊस खाली केल्यानंतर तो परत येत होता, तर सिमोन हा कपड्याचा धागा असलेला माल घेऊन तमिळनाडूहून भिवंडीकडे निघाला होता. जय मोटर्ससमोर ट्रकने ट्रॅक्टरला पाठीमागून जोराची धडक दिली. यामुळे ट्रॅक्टर दोन्ही ट्रॉलीसह पलटी झाला. यामध्ये मनोज गंभीर जखमी झाला होता. उपचारादरम्यान त्याचा आज सकाळी मृत्यू झाला..ट्रॅक्टरला धडक दिल्यानंतर ट्रक रस्ता दुभाजक तोडून पुणे-कोल्हापूर लेनवर गेला. तेथे ट्रक पटली झाला. या वेळी ट्रकची सर्व चाकेही निखळून पडली होती. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. घटनास्थळी पोचून शहर पोलिसांनी जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...याप्रकरणी ट्रकचालक सिमोनवर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. उपनिरीक्षक राठोड व हवालदार कराळे तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.