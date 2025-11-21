सातारा

Satara Accident: 'ट्रकने ट्रॅक्टरला धडक दिल्याने अमृतवाडीच्या एकाचा मृत्यू'; पुणे- बंगळूर महामार्गावरील घटना, धडकून ट्रक पटली

Pune Bengaluru Highway accident : अपघात इतका गंभीर होता की ट्रॅक्टरचे मोठे नुकसान झाले असून ट्रकही पूर्णपणे चक्काचूर झाला. अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडीची स्थिती निर्माण झाली.
Satara Accident

Satara Accident

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : पुणे- बंगळूर महामार्गावर जय मोटर्ससमोर काल रात्री ट्रकने पाठीमागून धडक दिल्याने ऊस वाहतुकीच्या ट्रॅक्टरवरील चालकाचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातानंतर ट्रकवरील ताबा सुटल्याने रस्ता दुभाजकाला धडकून ट्रक पटली झाल्याने चालक जखमी झाला आहे.

Satara
pune
accident
accident death
accident case
Asian highway
bengaluru

