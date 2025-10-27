Satara–Pune Highway : दिवाळी सुट्टी संपताच चाकरमानींची पुणे–मुंबईकडे धाव; महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी, वाहतूक पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला

दिवाळी सुट्टीनंतर पुणे–मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी गर्दी झाली आहे.खंडाळा परिसरात पुलाच्या अरुंद रस्त्यामुळे कोंडी निर्माण झाली आहे.वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला असून, पर्यायी मार्गांचा वापर सुचवला आहे..खंडाळा (सातारा): दिवाळी सुट्टीचा आनंद घेतलेले चाकरमानी आता पुन्हा कामावर परतण्यासाठी पुणे आणि मुंबईकडे निघाले (Heavy Traffic on Satara–Pune Highway) आहेत. त्यामुळे साताराहून पुण्याकडे जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. रविवारी सकाळपासूनच खासगी वाहने, एसटी बस आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची वाहतूक वाढली असून, महामार्गावर वाहतुकीचा ताण जाणवत आहे..रस्त्यावरील परिस्थिती पाहता, अनेक ठिकाणी वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. विशेषतः खंडाळा व पारगाव परिसरात महामार्गाखालील पूल अरुंद असल्याने वाहनांची रांग लागली आहे. पारगाव–खंडाळा आगारातील एसटी बसना महामार्गावरील सर्व्हिस रोडवर उभे करून प्रवासी चढवले जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना एसटी मिळवण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे..Ladki Bahin Yojana : ऑक्टोबरच्या हप्त्याबाबत मोठी अपडेट; लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणार 1500 रुपये, कधी जाणून घ्या?.दरम्यान, अबालवृद्ध, महिला आणि लहान मुलांसाठी ही परिस्थिती त्रासदायक ठरत असून, वाहतूक व्यवस्थापनासाठी पोलिसांकडून बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. वाहनचालकांना सावधगिरीने वाहन चालवण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..वाहतुकीतील वाढ लक्षात घेता, सायंकाळी पुणेकडे जाणाऱ्या मार्गावर अधिक गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, काही ठिकाणी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे..FAQs :प्र.१: खंडाळा परिसरात वाहतूक कोंडीचे कारण काय आहे?उत्तर : दिवाळी सुट्टीनंतर चाकरमानी पुणे–मुंबईकडे परतत असल्याने वाहनांची गर्दी वाढली आहे.प्र.२: पोलिसांनी कोणती उपाययोजना केली आहे?उत्तर : वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी अतिरिक्त बंदोबस्त लावण्यात आला असून, वाहनचालकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.प्र.३: वाहतुकीची स्थिती कधी सामान्य होईल?उत्तर : सायंकाळपर्यंत गर्दी वाढण्याची शक्यता असून, उद्यापासून परिस्थिती हळूहळू सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.