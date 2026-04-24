सातारा

Satara Crime: सावकारी तगाद्यातून जीवन संपवले; फलटण तालुक्यातील व्यावसायिकाने चिठ्ठी लिहून पिले औषध, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा!

police action against loan harassment India: सावकारी तगादा, वाहन व्यवहारातील फसवणूक आणि फायनान्स-बँक अधिकाऱ्यांच्या मानसिक छळाला कंटाळून ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिकाची आत्महत्या; चिठ्ठ्यांवरून सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Tragedy in Phaltan: Businessman Ends Life Citing Moneylenders’ Pressure

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दुधेबावी: वाठार निंबाळकर (ता. फलटण) येथील शिव लॉजिस्टिक कंपनीचे मालक आणि ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिक रवींद्र लालासाहेब खोपडे (वय ४२) यांनी सावकाराचा तगादा, वाहन खरेदीदारांकडून फसवणूक आणि फायनान्ससह बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक त्रास व बदनामीला कंटाळून विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. या खळबळजनक घटनेप्रकरणी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि बेकायदेशीर सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

