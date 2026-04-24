Satara Crime: सावकारी तगाद्यातून जीवन संपवले; फलटण तालुक्यातील व्यावसायिकाने चिठ्ठी लिहून पिले औषध, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा!

दुधेबावी: वाठार निंबाळकर (ता. फलटण) येथील शिव लॉजिस्टिक कंपनीचे मालक आणि ट्रान्स्पोर्ट व्यावसायिक रवींद्र लालासाहेब खोपडे (वय ४२) यांनी सावकाराचा तगादा, वाहन खरेदीदारांकडून फसवणूक आणि फायनान्ससह बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून होणारा मानसिक त्रास व बदनामीला कंटाळून विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. या खळबळजनक घटनेप्रकरणी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आणि बेकायदेशीर सावकारीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत मृत रवींद्र खोपडे यांच्या पत्नी कोमल रवींद्र खोपडे (वय ३३, रा. वाठार निंबाळकर) यांनी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांमध्ये सूरज हिंदुराव कदम (रा. रविवार पेठ, फलटण), दिगंबर भिवरकर (रा. एक्साईड बॅटरीसमोर, शंकर नगर, चिंचवड, पुणे), प्रीतेश चोपडा (पूर्ण पत्ता माहीत नाही), कृष्णा ऊर्फ रमेशचंद्र केशवदेव गुप्ता (रा. रॉयल व्हिला, हुजूर, भोपाळ, मध्य प्रदेश), चोलामंडलम फायनान्सचे व्यवस्थापक कोरडे (पूर्ण नाव माहीत नाही, रा. फलटण) आणि आयडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापक स्वप्नील बालगुडे (रा. फलटण) यांचा समावेश आहे..फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत रवींद्र खोपडे यांचा ट्रान्स्पोर्टचा व्यवसाय होता. त्यांनी संशयित सूरज कदम याच्याकडून पाच लाख रुपये १० टक्के व्याजाने घेतले होते. त्याचे तीन लाख ५० हजार रुपये परत करूनही तो आणखी पैशांसाठी तगादा लावून त्यांना सतत मानसिक त्रास देत होता, तसेच त्याने पैशांच्या बदल्यात एका कंटेनरचा (एनएल ०१ एजी ६७५८) ताबा नोटरी करून बेकायदेशीरपणे घेतला होता, तर संशयित दिगंबर भिवरकर आणि प्रीतेश चोपडा यांनी खोपडे यांच्याकडून दोन वाहने प्रत्येकी २१.५० लाखांना विकत घेण्याचे ठरवले होते. .मात्र, त्यावरील बँकेचे प्रत्येकी १७.८५ लाखांचे कर्ज त्यांनी भरले नाही, तसेच उर्वरित रक्कमही देण्यास टाळाटाळ करून फसवणूक केली. संशयित कृष्णा गुप्ता याने १४ लाखांचे वाहन खरेदी करून केवळ ३.५० लाख रुपये दिले व बाकीचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली. याशिवाय, चोलामंडलम फायनान्सचे व्यवस्थापक कोरडे यांनी मुद्दाम वाहने उभी करून खोपडे यांना मानसिक त्रास दिला, तसेच आयडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापक स्वप्नील बालगुडे यांनी कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय खोपडे यांच्या शेजाऱ्यांना आणि नातेवाइकांना फोन करून शिवीगाळ करत त्यांची समाजात मोठी बदनामी केली. .त्यामुळे रवींद्र खोपडे यांनी ता. १७ एप्रिल रोजी सकाळी राहत्या घरी विषारी औषध प्राशन केले. त्यांच्यावर फलटण येथील लाइफ लाईन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना ता. १८ एप्रिल रोजी सायंकाळी त्यांचा मृत्यू झाला; परंतु मृत्यूआधी त्यांनी लिहून ठेवलेल्या दोन चिठ्ठ्या पोलिसांना सापडल्या असून, त्यामध्ये या सर्व संशयितांच्या नावांचा आणि त्यांनी दिलेल्या त्रासाचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.. या प्रकरणी फलटण ग्रामीण पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १०८ (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे), ३ (५) आणि महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या कलम ३९ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक दीपक पवार हे करत आहेत.