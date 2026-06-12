सातारा

Koyna River Drowning: कोयना नदीत पोहणे ठरले जीवघेणे; १२ वर्षीय मुलाचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू, पाण्याचा अंदाज चुकला अन् काळाने घातला घाला

Tragic drowning incident in Satara district Maharashtra: कोयना नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या १२ वर्षीय वरद कांबळेचा पाण्याचा अंदाज चुकल्याने बुडून मृत्यू; आजोबांसमोर घडलेल्या या दुर्घटनेने सुपने गाव शोकाकुल
Swimming Trip Ends in Tragedy: Young Boy Dies After Drowning in Karad

Swimming Trip Ends in Tragedy: Young Boy Dies After Drowning in Karad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कऱ्हाड: सुपने येथे कोयना नदीत आजोबांसमवेत आज पोहण्यासाठी गेलेल्या बारा वर्षांच्या नातवाचा बुडून मृत्यू झाला. वरद शंकर कांबळे (रा. सुपने) असे मुलाचे नाव आहे. तो बुडाल्याची माहिती मिळताच सुपनेचे पोलिस पाटील कमलाकर कोळी व युवकांनी नदीपात्रात उडी मारून त्याला वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, त्याला वाचवण्यात यश आले नाही.

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