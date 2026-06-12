Koyna River Drowning: कोयना नदीत पोहणे ठरले जीवघेणे; १२ वर्षीय मुलाचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू, पाण्याचा अंदाज चुकला अन् काळाने घातला घाला

कऱ्हाड: सुपने येथे कोयना नदीत आजोबांसमवेत आज पोहण्यासाठी गेलेल्या बारा वर्षांच्या नातवाचा बुडून मृत्यू झाला. वरद शंकर कांबळे (रा. सुपने) असे मुलाचे नाव आहे. तो बुडाल्याची माहिती मिळताच सुपनेचे पोलिस पाटील कमलाकर कोळी व युवकांनी नदीपात्रात उडी मारून त्याला वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, त्याला वाचवण्यात यश आले नाही..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.सुपने- किरपे पुलाच्या दरम्यान वाहणाऱ्या कोयना नदीच्या पाण्याच्या पात्रात आज सकाळी बंडू खाशाबा कांबळे हे त्यांचे नातू वरद याच्यासोबत पोहण्यासाठी गेले होते. या वेळी आजोबा नदीकाठाला बसून होते, तर वरद पोहत होता. .मात्र, त्याला पाण्याचा अंदाज न आल्याने नातू पाण्यात बुडू लागला. तेव्हा पुलावरून प्रवास करणाऱ्या एका व्यक्तीला मुलगा बुडत असल्याचे लक्षात आल्याने त्याने मोठमोठ्याने आरडाओरड केली. या वेळी नदीपात्रात पोहणाऱ्या, तसेच शेजारी असणाऱ्या तरुणांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. .Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.सुपनेचे पोलिस पाटील कोळी यांनी नदीत स्वतः उडी घेत शोधकार्यात सुरू केले. त्यांच्यासोबत जमीर पठाण, लखन पठाण, अमोल पाटील, निखिल पाटील, सूरज कोळी यांनीही नदीत उड्या घेऊन शोधकार्य राबवले. या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी नदीकाठी धाव घेतली. शोधकार्य सुरू असताना पोहणाऱ्यांनाही पाचारण केले होते. दरम्यान, पोलिस पाटील कोळी यांना वरदचा पाण्यात मृतदेह सापडला. वरदच्या मृत्यूने सुपने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.