Satara Crime: लोणंदला मद्यपींच्‍या भांडणात युवकाचा मृत्‍यू; सहा जणांकडून एकास गंभीर मारहाण, गुन्हा दाखल!

youth killed in drunken fight at Lonand : लोणंदमध्ये मद्यपींच्या भांडणात युवकाचा मृत्यू, सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Alcohol-Fueled Clash Turns Fatal in Lonand, Police Register Case

Alcohol-Fueled Clash Turns Fatal in Lonand, Police Register Case

लोणंद : देशी दारूच्या दुकानात मद्य प्राशन करत असताना किरकोळ कारणांवरून झालेल्या भांडणात एकास सहा जणांनी शिवीगाळ करून लाथाबुक्‍क्‍या व पीव्हीसी पाइपने मारहाण केल्याने एका युवकाचा मृत्‍यू झाल्‍याची घटना येथे घडली. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, लोणंद पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

