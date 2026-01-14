लोणंद : देशी दारूच्या दुकानात मद्य प्राशन करत असताना किरकोळ कारणांवरून झालेल्या भांडणात एकास सहा जणांनी शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्या व पीव्हीसी पाइपने मारहाण केल्याने एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची घटना येथे घडली. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, लोणंद पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.सूरज दिलीप जाधव (वय ३०, रा. शास्त्री चौक, लोणंद, ता. खंडाळा) असे मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी भगवान श्रीरंग शेळके (रा. पानमळा, निंबोडी, ता. खंडाळा), अनिरुद्ध पुरुषोत्तम चांगण (रा. सुंदर पॅलेस, लोणंद), संपत भागुजी शेळके, सूर्यकांत शेळके, सचिन नाना शेळके व प्रवीण शेळके (सर्व रा. निंबोडी, ता. खंडाळा) या सहा जणांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यापैकी भगवान श्रीरंग शेळके (वय ४७) आणि अनिरुद्ध पुरुषोत्तम चांगण (वय ४७) या दोघांना लोणंद पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..लोणंद पोलिसांच्या माहितीनुसार, शास्त्री चौकातील सूरज जाधव व त्यांचे मित्र भगवान शेळके, अनिरुद्ध चांगण, संपत शेळके, सूर्यकांत शेळके, सचिन शेळके व प्रवीण शेळके हे सर्व जण शनिवारी (ता. १०) सायंकाळी सहा ते सात वाजण्याच्या सुमारास येथील शास्त्री चौकातील भंडारी देशी दारूच्या दुकानात मद्य प्राशन करत असताना त्यांच्यात किरकोळ कारणावरून बाचाबाची होऊन मारामारी झाली. .सूरज जाधव यांस या सहा जणांनी शिवीगाळ करून लाथाबुक्यांनी बेदम मारहाण केली, तर संपत शेळकेने जाड पीव्हीसी पाइपने सूरजला पाठीत, हातावर, पायावर, डोक्यात जबर मारहाण करून ते सर्व जण तेथून निघून गेले. त्यामध्ये सूरजचा मृत्यू झाला. मृत सूरज जाधव यांची आई सुनंदा दिलीप जाधव (वय ५०) यांनी यासंदर्भात आज लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.लोणंद पोलिसांनी या सर्वांवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंदवून दोघांना ताब्यात घेतले आहे. घटनास्थळी फलटणचे पोलिस उपअधिक्षक विशाल खांबे, लोणंदचे सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजीराव जायपत्रे यांनी भेट दिली. श्री. जायपत्रे याबाबतचा अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.